وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي: قرار الحجر الصحي الشامل لمدة 4 أيام فقط مدة غير كافية

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اعتبر وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي، أن قرار الحجر الصحي الشامل لمدة 4 أيام فقط مدة غير كافية وذلك في تصريح أدلى به اليوم الجمعة لوكالة تونس افريقيا للأنباء واقترح عبد اللطيف المكي، تمديد فترة الحجر لتصل الى أسبوعين من أجل كسر حلقات العدوى الأفقية، معتبرا، أن اقرار الحجر دون فرض اجراءات الوقاية المشددة لن يكون له أثر على الوضع الوبائي.ودعا في هذا الخصوص الى ضرورة اعتماد خطة تواصلية من خلال تعبئة جهود المنظمات والقطاع الخاص والنقابات من أجل فرض تدابير الوقاية ضد جائحة كورونا مشيرا، الى أن مجابهة التفشي السريع للفيروس التاجي يتطلب تعبئة كل الامكانيات من أجل خفض مستو ى المخاطر.ولفت الى أن كل من الحكومة ومجلس الأمن القومي بامكانهما حشد كل الجهود من أجل مكافحة كورونا مبرزا أن الوضع الوبائي الحالي يشهد انتشارا للعدوى الأفقية في كل الأماكن خلافا للموجة الأولى التي اقتصرت على ظهور بؤر وبائية واعتبر المكي أن تفشي حلقات العدوى الأفقية هو نتيجة لعدم الالتزام باجراءات الوقاية مشددا على أن الوضع الحالي يتطلب تشديد تطبيق الاجراءات من أجل كسر نطاق العدوى المجتمعية جدير بالاشارة الى أن تنفيذ الحجر الصحي الشامل الذي أقرته اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا انطلق منذ أمس الخميس ليتواصل الى غاية يوم الأحد 17 جانفي الجاري وسجلت وزارة الصحة في آخر حصيلة يومية بتاريخ 13 جانفي الجاري 63 حالة وفاة جراء فيروس كوفيدـ19، وعدد الاصابات الجديدة 2327 .