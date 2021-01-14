   Om Kalthoum - ما تصبرنيش  

البرلمان يدعو الي الوحدة الوطنية ويجدد دعمه لمبادرة الحوار الوطني

Publié le Jeudi 14 Janvier 2021 - 18:21 قراءة: 0 د, 59 ث
وات - دعا مجلس نواب الشعب الى الوحدة الوطنية والانصراف الى العمل والانتاج، ومواصلة بذل الجهد من اجل استكمال مسار الانتقال الديمقراطي، والترفع عن المهاترات والنزاعات المُفتعلة العقيمة والمحاولات اليائسة لترذيل مؤسسات الدولة.

كما أعرب في بلاغ أصدره اليوم الخميس بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة ، مواصلة الجهود من أجل تكريس علوية القانون وإنفاذه على الجميع، و تعزيز قيم المساواة والتضامن بين كل التونسيين، مجددا دعمه لمشروع الحوار الوطني الذي تقدم به الاتحاد العام التونسي للشغل.


وأكد أن تونس نجحت في تجسيد إرادة الشعب وتحقيق انجازات هامة على درب بناء نظام ديمقراطي، حلُمت به وناضلت من أجل تحقيقه أجيال من التونسيين الاحرار، و ذلك من خلال مواصلة استكمال مؤسسات الجمهورية وصون ودعم حرية الفكر والتعبير والتنظم، وارساء التعددية السياسية، واحترام حقوق الانسان.
وأبرز في المقابل ان المجالات الاقتصادية والاجتماعية لم تعرف نفس الزخم وتعثّرت الحركة الانتاجية وتراجع نسق النمو مما أدى الى تفاقم مصاعب المواطن المعيشية التي ازدادت حدتها في ظل جائحة كورونا وما سببته من أزمة اقتصادية عالمية.

وشدد العزم على مواصلة الدفع نحو تحسين البنية التحتية الاقتصادية والقيام بالاصلاحات المُركزة والمُستدامة لبناء قدرات البلاد الانتاجية وضمان مناخ استثماري ملائم وكسب اسواق جديدة لتصدير المنتجات التونسية، .
داعيا شباب تونس ورجالها ونساءها الى عدم اليأس والتمسك بالأمل.

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