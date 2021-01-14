القصرين: عدد من عائلات شهداء وجرحى الثورة يعبّرون عن اعتراضهم على القائمة الصادرة أمس

وات -

عبّر عدد من عائلات شهداء وجرحى الثورة بولاية القصرين، اليوم الخميس، عن اعتراضهم على قائمة شهداء وجرحى الثورة، التي أعدتها لجنة شهداء ومصابي الثورة التابعة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والصادرة مساء أمس الأربعاء، في الصفحة الرسمية للهيئة.وأوضح ممثل عائلات الشهداء بالقصرين سامي نصري، في تصريح لـ"وات"، أن الاعتراض حول هذه القائمة يرجع إلى تضمنها 22 شهيدا و92 جريحا فقط بولاية القصرين، في حين أن الجهة سقط بها ابان الثورة 20 شهيدا (6 في معتمدية تالة، و8 في معتمدية الزهور، و6 في حيي النور والسلام) و1282 جريحا.وتساءل نصري عن سبب نشر هذه الوثيقة الإدارية الرسمية عبر شبكة التواصل الإجتماعي وعدم نشرها في الرائد الرسمي، معتبرا ذلك تقزيما لملف شهداء وجرحى الثورة معطلا للحسم فيه بصفة نهائية.يشار إلى أن الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية أعلنت، يوم امس الاربعاء، أن رئيس الحكومة أذن بنشر قائمة شهداء وجرحى الثورة، التي أعدتها لجنة شهداء ومصابي الثورة التابعة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، يوم 14 جانفي 2021 على صفحتها في الفايسبوك على أن يتم نشر القائمة النهائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل تاريخ 20 مارس 2021.ودعت الهيئة، في بلاغ لها، كل من يريد الاعتراض على عدم ورود اسمه بالقائمة المذكورة إلى تقديم اعتراض لدى الهيئة بموجب مكتوب مضمون الوصول يوجه لمقر الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية الكائن بـ103 شارع الحرية تونس وذلك في أجل شهر من تاريخ نشر القائمة بالصفحة المذكورة.