حبيب غديرة: الوضع الوبائي يتطلب استهداف النقاط الحمراء ذات الانتشار الكثيف للعدوى بمرض كورونا

وات -

أكد أستاذ الطب في الأمراض الصدرية حبيب غديرة اليوم الخميس أن الوضع الوبائي يتطلب استهداف النقاط الحمراء ذات الانتشار الكثيف للعدوى بمرض كورونا.وذكر حبيب غديرة في تصريح ل(وات)، أن تطويق المرض في المناطق التي تشهد أكثر انتشارا للعدوى بالمقارنة مع غيرها من المناطق، وذلك بناء على دراسات وبائية لفضاءات التجمعات، يساعد على حوكمة التدخلات لتطويق الجائحة داعيا في هذا الصدد الى استهداف الفئات الأكثر نقلا للعدوى بالتوعية والارشاد على غرار الشباب والأطفال لخفض نسق العدوى.ولفت الى أن احجام نسبة هامة من الأفراد عن الالتزام بالاجراءات الوقائية مرده الشعور بالاحباط نتيجة عدم وجود التزام كلي وجماعي بالتوقي وأكد غديرة أن اقرار الحجر الصحي الشامل الذي دخل يومه الأول بداية من اليوم الخميس ويستمر الى غاية الأحد 17 جانفي الجاري يتطلب تطبيق التباعد البدني في المحيط الأسري من أجل تفادي نقل العدوى، موصيا، بالالتزام بغسل الأيدي وحفظ شروط النظافة والتعقيم بالمنازل وللاشارة أعلنت وزارة الصحة امس الاربعاء عن تسجيل 72 حالة وفاة جراء فيروس كوفيد ـ19، وهي أعلى حصيلة يومية تسجلها تونس منذ انتشار الجائحة في مارس الماضي ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى 5415 وفاة.