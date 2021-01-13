منظّمات حقوقية تعلن عن تضامنها مع الناشطة مريم منوّر

13572677 : وزارة الاقتصاد تمدد في اجال التصريح بالاداءات الى غاية 18 جانفي 2021 تونس 13 نوفمبر 2021 (وات)- دعت وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار، اليوم الاربعاء، الأشخاص الطبيعيين من غيرالخاضعين وجوبا للتصريح ودفع الأداء عن بعد، بصفة استثنائية، الى إيداع التصريح الشهري بالأداءات بعنوان شهر ديسمبر 2020، ودفع الأداءات والمعاليم المستوجبة دون خطايا تأخير، إلى غاية يوم الإثنين 18 جانفي 2021 بدخول الغاية.كما دعت الوزارة في بلاغ لها، جميع المطالبين بالأداء غير المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، إلى المبادرة بالانخراط اختياريا، وإيداع تصاريحهم الجبائية عبر هذه المنظومة، وذلك بعد الحصول على شــھــادة مــصــادقــة الكترون?ة لــدى الــوكــالــة الوطن?ة للمصادقة ا?لكترونية، للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا.واشارت الوزارة، في هذا الصدد، الى امكانية الحصول على شهاد مصادقة الكترونية من نوع "دي جي غو" عبر موقع الوكالة: https://impots.tuntrust.tnكما يمكن الانخراط بمنظومة التصريح ودفع الاداء عن بعد عبر الرابط: https://www.finances.gov.tn