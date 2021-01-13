الطبوبي لعبير موسى: حتى التكتل ونداء تونس اقسما بعدم التحالف مع الخوانجية

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وصف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في تصريح للجوهرة أف أم، تصريحات رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ضد الاتحاد بـ"التفاهات".وفي تصريح لإذاعة جوهرة اف ام قال الطبوبي ان تصريحات عبير موسي التي اتهمت المنظمة برسكلة النفايات لا تعدو أن تكون سوى غوغائيات.وقال الطبوبي ان مثل تلك التصريحات لن تنطلي مجددا على التونسيين مضيفا "حتى حزب التكتل أقسم بأغلظ الأيمان بأنه لن يتحالف مع الخوانجية، وكذلك حزبا قلب تونس ونداء تونس، وليس بإمكان أحد أن يزايد على الاتحاد العام التونسي للشغل".