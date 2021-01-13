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الطبوبي لعبير موسى: حتى التكتل ونداء تونس اقسما بعدم التحالف مع الخوانجية

Publié le Mercredi 13 Janvier 2021 - 14:00 قراءة: 0 د, 29 ث
وصف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في تصريح للجوهرة أف أم، تصريحات رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ضد الاتحاد بـ"التفاهات".
وفي تصريح لإذاعة جوهرة اف ام قال الطبوبي ان تصريحات عبير موسي التي اتهمت المنظمة برسكلة النفايات لا تعدو أن تكون سوى غوغائيات.





Credits Jawhara FM


وقال الطبوبي ان مثل تلك التصريحات لن تنطلي مجددا على التونسيين مضيفا "حتى حزب التكتل أقسم بأغلظ الأيمان بأنه لن يتحالف مع الخوانجية، وكذلك حزبا قلب تونس ونداء تونس، وليس بإمكان أحد أن يزايد على الاتحاد العام التونسي للشغل".

Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 218617

Karimyousef  (France)  |Mercredi 13 Janvier 2021 à 16h 21m |           
لا أدري لماذا هذا الخوف الذي تثيره عبير موسي لدي قيادة الاتحاد يرتعشون أمامها و لا يجرؤون على الرد عليها، السبب هل تملك و ثائق تثبت انهم عملو لصالح بن على و انهم و تقاضو مقابل؟

Observo  (United States)  |Mercredi 13 Janvier 2021 à 14h 46m |           
@Karim Youssef

مصطلح الخوانجيّة مربوط في الأذهان بالنفي الإعتقال التعذيب يُستعمل عادة كأداة إرهاب فكري كيما التّكفير. إلّي يستعملوه ديما هوما حفنة الإستئصاليين إلّي ما يؤمنوش بحقّ الإختلاف مع الإسلاميين. حتّى مصطلح إسلامي عندي عليه تحفّظات. قاعد باهت كيفاش الرأي العامّ طبّع مع المصطلح هذا بينما القيامة تقوم إذا واحد كفّر ولو بالتّلميح.

Karimyousef  (France)  |Mercredi 13 Janvier 2021 à 14h 32m |           
لقد استعمل لفظ الخوانجية حتي يرضي عبير.



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