بطولة مصر - علي معلول يضع الاهلي على طريق الانتصار امام الانتاج الحربي

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وضع المدافع الدولي التونسي علي معلول فريقه الاهلي المصري على طريق الفوز امام الانتاج الحربي بتسجيله الهدف الاول في المباراة التي انتهت 4-1 يوم الثلاثاء لحساب الجولة السابعة لبطولة مصر لكرة القدم.وافتتح علي معلول التسجيل في الدقيقة 48 قبل ان يضيف حسين الشحات في الدقيقة 69 ووليد سليمان في الدقيقتين 77 و86 بقية اهداف الاهلي.وذلل باسم مرسي الفارق للانتاج الحربي في الدقيقة 84.ويتقاسم الاهلي والزمالك الصدارة بمجموع 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل لكل منهما.