بطولة مصر - علي معلول يضع الاهلي على طريق الانتصار امام الانتاج الحربي

وات - وضع المدافع الدولي التونسي علي معلول فريقه الاهلي المصري على طريق الفوز امام الانتاج الحربي بتسجيله الهدف الاول في المباراة التي انتهت 4-1 يوم الثلاثاء لحساب الجولة السابعة لبطولة مصر لكرة القدم.
وافتتح علي معلول التسجيل في الدقيقة 48 قبل ان يضيف حسين الشحات في الدقيقة 69 ووليد سليمان في الدقيقتين 77 و86 بقية اهداف الاهلي.
وذلل باسم مرسي الفارق للانتاج الحربي في الدقيقة 84.
ويتقاسم الاهلي والزمالك الصدارة بمجموع 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل لكل منهما.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وافتتح علي معلول التسجيل في الدقيقة 48 قبل ان يضيف حسين الشحات في الدقيقة 69 ووليد سليمان في الدقيقتين 77 و86 بقية اهداف الاهلي.
وذلل باسم مرسي الفارق للانتاج الحربي في الدقيقة 84.
ويتقاسم الاهلي والزمالك الصدارة بمجموع 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل لكل منهما.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 218593