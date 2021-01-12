مدنين: المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة يتسلم وحدة متنقلة لغسيل الكلى لفائدة مرضى الكلى من المصابين بفيروس "كورونا"

وات -

تسلم، اليوم الثلاثاء، المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدنين، وحدة متنقلة لغسيل الكلى في شكل هبة من قبل الوكالة التركية للتعاون والتنسيق بتونس، تضم محطة صغيرة لمعالجة المياه وجهاز غسيل الكلى لفائدة مصابي "كورونا" من المرضى الذين يعانون فشلا كلويا، بهدف عزلهم عن بقية المرضى، والحد من انتشار عدوى الاصابة بهذا الفيروس او اي مرض معد آخر، وذلك بكلفة تقدر بـ65 ألف دينار.وستمكن هذه الوحدة المتنقلة، من تقديم خدمات التصفية الى مرضى الفشل الكلوي المزمن الذين أصيبوا بفيروس "كورونا" سواء بقسم "كوفيد-19" او بالعناية المركزة، دون حاجة الى تنقل الطبيب الى قسم تصفية الدم بالمستشفى، بعد أن كان يستقبل مرضى كوفيد في نفس مسلك المرضى العاديين، وهو ما طرح خطرا على صحة المرضى لتعرضهم لخطر العدوى، علما وأن قسم تصفية الدم بمدنين، سجل وفاة نحو 11 مريضا، وفق ما أكده لـ(وات)، الاطباء العاملين بالمستشفى.وأوضحت الدكتورة منوبية بالحاج، طبيبة بهذا القسم، ان هذه الوحدة تمثل إضافة هامة ستمكن من عزل وفصل مرضى الفشل الكلوي عن المصابين بفيروس "كورونا" والتكفل بهم خارج قسم التصفية، حماية لبقية المرضى وحماية للمعدات، التي تستوجب تعقيما بعد كل استعمال.وأضافت، في تصريح لـ(وات)، ان هذه الوحدة ستساهم أيضا، في التخفيف من عدوى الاصابة بفيروس "كورونا" ومن تخفيف الضغط على قسم التصفية، الذي يؤمن حاليا الخدمات لفائدة 100 مريض، رغم أنه يشكو من نقص معدات التصفية، التي تقادم بعضها، في حين يشكو البعض الآخر من الجودة المطلوبة، ما يجعلها عرضة للعطب باستمرار.من جانبه، ذكر منسق مشروع بالوكالة التركية للتعاون والتنسيق، صابر المالكي، ان تسليم وحدة غسيل الكلى جاءت كهبة من أجل تعزيز امكانيات المستشفى الجامعي بمدنين في مجابهة فيروس "كورونا"، وذلك بطلب من ادارة المستشفى.يشار الى أن جمعية أمل لمرضى الكلى بمدنين، ساهمت بجهودها في دعم حاجة مرضى الكلى بوحدة خاصة لفصلهم عن مرضى الفشل الكلوي عند اصابتهم بفيروس "كورونا" للحد من العدوى خاصة وانها فئة هشة، وذلك عبر اتصالاتها بالجهة المانحة، لدعم هذا المقترح، وهو ما لاقى الصدى الايجابي، وفق مديرة الجمعية "أسماء ثابت".يذكر أيضا، ان المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدنين، قام في اطار جهود مكافحة فيروس "كورونا"، بتركيز قاعة عمليات خاصة للمرضى ممن اصيبوا بهذا الفيروس وذلك منذ بداية انتشار الوباء.