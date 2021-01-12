دورة قطر للماستارز - نهال شيخ روحه تدخل غدا المنافسات

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افتتحت امس منافسات دورة الماسترز للجيدو /الدوحة 2021/ والمؤهلة لأولمبياد طوكيو بقاعة لوسيل بالدوحة .وتستمر المنافسات على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة 400 مصارعا ومصارعة منهم ثلاثة من تونس وهم فرج الذويبي (-60 كلغ) ونهال شيخ روحه ( ما فوق 78 كلغ) وغفران الخليفي ( -57 كلغ )وتلاقي نهال شيخ روحه غدا في الدور الاول موجيكا ميليسا من بورتو ريكو.ومن جهة اخرى خرج كل من فرج الذويبي وغفران الخليفي امس من التصفيات حيث خسر الذويبي مباراته الوحيدة التي خاضها امام الروسي البار اوغوزوف فيما فازت غفران الخليفي على الامريكية اكياما لايلاني في الدور الاول قبل ان تنهزم امام المصارعة البرتغالية مونتايرا تيلما في الدور الثاني ويرافق المنتخب التونسي للجيدو الى الدورة كل من اسكندرحشيشة رئيس الجامعة التونسية للجيدو وانيس الونيفي المدرب الوطني.