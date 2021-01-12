بنزرت: النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي تنفذ مسيرة احتجاجية سلمية من اجل مطالب مهنية

وات -

نفّذ أعضاء وعدد من منخرطي النقابة الجهوية لاعوان وموظفي قوات الامن الداخلي مسيرة احتجاجية سلمية انطلقت من امام مقر منطقة الامن الوطني ببنزرت ووصولا إلى مقرّ الولاية حاملين الراية الوطنية وشعارات مختلف النقابات الأساسية المنضوية تحت لواء النقابة الجهوية،ومردّدين عديد المطالب بتحسين ظروف ووسائل العمل .وقال في هذا الصدد الكاتب العام الجهوي للنقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي يوسف العلوش ، ان هذه المسيرة والوقفة الاحتجاجية السلمية " انتفاضة" مختلف السلاك الأمنية من حرس وامن وطنيين وحماية مدنية وسجون وإصلاح من اجل مطالب مشروعة قانونية ومهنية بالأساس وعلى راسها مطلب تحسين وضعية القانون الاساسي للامنيين ، مبينا في تصريحه لمراسل (وات) أن القانون الحالي لم يعد يتلاءم ولا يتماشى مع الواقع بعد الثورة حيث بات القانون الحالي يحاصر الأمني بين مطرقة السجن في حالة عدم تنفيذ البرقيات المستعجلة وغيرها وسندان الموت في العمليات الإرهابية دون الحصول على حقه ، وفق تعبيره.وأضاف ذات المصدر ان المطلب الملحّ الثاني للأجهزة الأمنية هو رفض قرار اعتماد الساعات الإضافية والتشديد على الحصول على منحة الالزام وفق الرتبة الأمنية ، معتبرا ان قرار الساعات الإضافية الهدف منه ادخال الأمني لبيت الطاعة والولاءات وفق قوله كما انه قرار أربك الاسرة الأمنية الواحدة وتسبّب في تعميق الهوة بين الإطارات الأمنية والاعوان .ويتعلّق المطلب الثالث وفق نفس المصدر بتفعيل قانون 17 سنة للمرور لرتبة ملازم عوض 19 سنة عمل .يشار إلى أن ممثلي مختلف النقابات الأساسية المنضوين تحت لواء النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي التقوا والي بنزرت محمد قويدر امام مقر الولاية وعرضوا عليه مختلف مطالبهم المهنية من اجل ابلاغها إلى السلطات المركزية ذات العلاقة .