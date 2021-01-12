مونديال مصر لكرة اليد - المنتخب التونسي يطمح الى بلوغ الدور الرئيسي

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يسعى المنتخب التونسي لكرة اليد الى المرور الى الدور الثاني على الاقل خلال مشاركته الخامسة عشرة في بطولة العالم التي تحتضنها مصر من 13 الى 31 جانفي الجاري.وكان المنتخب التونسي شارك في دورات 1967 و1995 و1997 و1999 و2001 و2003 و2005 و2007 و2009 و2011 و2013 و2015 و2017 و2019.وكانت دورة تونس 2005 الافضل في تاريخ مشاركاته وذلك بحصوله على المركز الرابع.وستقام النسخة الجديدة لبطولة العالم التي تقام لاول مرة بمشاركة 32 منتخبا بدلا من 24 في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا التي فرضت اجراء المنافسات دون حضور الجمهور وبحضور اعلامي يقتصر على ممثلي الاتحاد الدولي والاعلام الناقل للبطولة.ويستهل السباعي التونسي الدورة بملاقاة نظيره البولوني قبل مواجهة المنتخب البرازيلي يوم 17 من نفس الشهر على ان يختتم مقابلاته ضمن الدور الاول (المجموعة الثانية) بمواجهة نظيره الاسباني يوم 19 جانفي.وشدد المدرب سامي السعيدي على اهمية المقابلتين الاوليين ضد بولونيا والبرازيل على مصير الترشح للدور الثاني مؤكدا ثقته الكبيرة في المجموعة الحالية وقدرتها على منافسة اقوى المنتخبات العالمية رغم ان 50 بالمائة او اكثر من القائمة النهائية المدعوة للمشاركة في المونديال هي من العناصر الشابة التي تشارك لاول مرة في بطولة العالم.وبين انه عمل خلال التحضيرات على تشريك كل اللاعبين في المقابلات الودية من اجل الوقوف على حقيقة استعداداتهم وادخال الاصلاحات اللازمة قبل انطلاق المونديال وتحديد التركيبة المثلى في مختلف المراكز.وستخصص الايام القليلة المقبلة لمزيد دراسة المنتخبات المنافسة حتى يكون المنتخب التونسي على اتم الاستعداد يوم 15 جانفي موعد المباراة الاولى ضد المنتخب البولوني.ويغيب عن تشكيلة المنتخب التونسي في المونديال امين بالنور الظهير الايمن لدينامو بوخاريست الروماني بسبب اصابته بفيروس كورونا وتم تعويضه باشرف المرغلي لاعب الخليج السعودي اضافة الى اسامة حسني ومروان شويرف لاسباب تاديبية واسامة البوغانمي لاسباب فنية.ولن تكون مهمة السباعي التونسي سهلة في هذا المونديال بالنظر الى قيمة المنتخبات المنافسة بدءا بالمنتخب البولوني الذي احرز المركز الثالث في مونديال قطر 2015 ومونديال كرواتيا 2009 الى جانب مركز الوصافة في مونديال المانيا 2007 مرورا بالمنتخب البرازيلي صاحب المركز التاسع في مونديال 2019 والذي يضم في صفوفه العديد من اللاعبين المحترفين في اندية اوروبية وانتهاء بالمنتخب الاسباني الفائز ببطولة العالم في مناسبتين سنتي 2005 و2013 وبطل اوروبا في النسختين الاخيرتين 2018 و2020.ورغم الصعوبات الكبيرة التي اعترضت كافة المنتخبات المشاركة بسبب جائحة كورونا فان المنتخب التونسي قام بالتحضيرات اللازمة استعدادا لمونديال مصر ومنها بالخصوص المشاركة في دورة قطر الودية التي مني خلالها بهزيمتين امام كل من الارجنتيني 27-28 وقطر 30-33 وتعادل مع اسبانيا 30-30 اضافة الى المقابلات الودية الثلاث مع فريق ايفري الفرنسي والتي انتهت بفوز زملاء مروان مقايز.ويذكر انه تم توزيع المنتخبات المشاركة (32) على ثماني مجموعات على ان تتاهل المنتخبات الثلاثة الاولى الى الدور الرئيسي الذي سيقام في شكل اربع مجموعات تضم كل واحدة 6 منتخبات يتاهل على اثرها صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور ربع النهائي.النادي الإفريقي: مروان مقايز ومصباح الصانعي الترجي الرياضي: يوسف معرف وحازم باشا وإسكندر زايد ورمزي مجدوب نادي ساقية الزيت: مروان السوسي وغسان التومي النجم الساحلي: عصام رزيق وأمين درمول وغازي بن غالي نسر طبلبة: رامي الفقيه جمعية الحمامات: إسلام الجبالي ترومبلاي الفرنسي: محمد السوسي الأهلي المصري: أسامة الجزيري الخليج السعودي: اشرف المرغلي الدحيل القطري: خالد الحاج يوسف تاتران بريسوف السلوفاكي: جهاد جاب الله وأنور بن عبد الله سيلستا الفرنسي: مهدي الحرباوييوم 15 جانفي 2021 س 20 و30 / تونس - بولونيايوم 17 جانفي 2021 س 18/ تونس البرازيليوم 19 جانفي 2021 س 18/ تونس - اسبانيا