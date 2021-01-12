الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 12 جانفي 2021

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الكاف: تسجيل حالتي وفاة جديدة وإصابة 36 شخصا بعدوى فيروس "كورونا"

زغوان : تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإصابات إلى 2242 حالة

بن عروس: تواصل حملات التقصي وتسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

توزر: تسجيل 18 إصابة وحالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"

سوسة: تسجيل 5 حالات وفاة و144 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"



قبلي: تسجيل حالة وفاة و51 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

قابس : 06 حالات وفاة و55 اصابة جديدة بكورونا

القصرين : حصيلة الإصاباء جراء وباء كوفيد 19 بالجهة تصل الى 4339 إصابة و188 وفاة

ارتفعت حصيلة الوفيات والاصابات المسجلة في ولاية الكاف بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد بالجهة إلى 131 حالة وفاة و4109 اصابات مؤكدة بالفيروس وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت بتاريخ 09 جانفي الجاري على 96 عينة أفرزت وفاة شخصين وإصابة 36 شخصا بعدوى الفيروس، وفق ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة اليوم الثلاثاء في آخر تحيين للوضع الوبائي المتصل بانتشار الفيروس بالجهة وأفاد رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني (وات) أن عدد حالات التعافي من المرض بلغت 3871 حالة اي بنسبة تعاف تفوق 94 بالمائة، في حين لايزال 39 شخصا بالمستشفيات منهم 09 أشخاص في اقسام الانعاش ، كما يواصل 238 شخصا الخضوع للحجر الصحي.سجّلت ولاية زغوان اليوم الثلاثاء 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ارتفع على إثرها إجمالي الإصابات في الجهة إلى 2242 حالة منها 94 حالة وفاة منذ فتح الحدود وفق إفادة سهيل بالي المدير الجهوي للصحة في تصريح لـ"وات" .وذكر بالي في سياق متصل أن 34 مصابا يخضعون حاليا للعلاج بمختلف وحدات الكوفيد بكل من المستشفى الجهوي بزغوان والمستشفى المحلي بالفحص والمستشفى المحلي بالناظور منهم 8 يقيمون بقسم الانعاش في وضع صحي حرج ، وعبر عن خشيته من عدم قدرة هذه الوحدات على استيعاب المزيد من المرضى في حال تواصل ارتفاع عدد الإصابات بصورة سريعة داعيا كافة الهياكل المتدخلة إلى تطبيق إجراءات البروتوكول الصحي بكل صرامة وردع المخالفين .في تحيينها للوضع الوبائي بالجهة، سجلت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس "كورونا" والتصدي لانتشاره، اثر اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء بولاية بن عروس، 85 إصابة جديدة بالفيروس، بعد إجراء 176 اختبار فحص جديد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 6903 إصابات مؤكدة، توفي منهم 276 شخصا .وأفاد رئيس اللجنة محمد بن خليفة في تصريح ل(وات)، إن عمليات التقصي باعتماد التحاليل السريعة متواصلة، حيث خصصت إدارة الصحة الوقائية اليوم فريقا مختصا في رفع العينات على ذمة أهالي المروج، وذلك لإجراء حوالي 250 تحليلا، على أمل ان يتم الرفع من عدد التحاليل بما يستجيب لعدد الطلبات المتزايدة من يوم لآخر.في نفس السياق ، تم تسجيل 82 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس منذ بداية الجائحة إلى 6323 حالة وهو ما يحصر عدد الحالات النشيطة الحاملة للفيروس في حدود 304 حالات.رصدت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بتوزر 18 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد بعد ورود نتائج 50 تحليلا مخبريا مساء امس الاثنين ليرتفع مجموع الحالات النشيطة التي ما تزال حاملة للفيروس الى 405 حالات، وفق ما ذكره رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني ل(وات).وأضاف ذات المصدر أن الجهة سجلت حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بالفيروس ليرتفع مجموع الوفيات الى 70 حالة مقابل تسجيل اجمالي 3020 حالة تعافي، فيما تتواصل متابعة مجموعة من المصابين في المستشفيات موزعين الى حالتين في قسم الإنعاش الطبي و05 حالات في كل من قسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بتوزر والمستشفى الجهوي بنفطة و7 حالات في قسم كوفيد 19 بالمستشفى المحلي بدقاش، إضافة الى تواصل حملات التقصي بواسطة التحاليل السريعة في الإدارات العمومية.وفيما يتعلق بالوضع الصحي في الوسط المدرسي بالجهة، ذكر مصدر من المندوبية الجهوية للتربية ل(وات) أن الاصابات الجديدة التي وقع رصدها بداية هذا الأسبوع بلغت 21 حالة، موزعين الى 7 أساتذة و14 معلما وقيم ومدير ليرتفع مجموع الإصابات منذ مفتتح السنة الدراسية الى 345 حالة منهم 187 حالة نشيطة و03 حالات وفاة لدى أستاذ وتلميذ وعاملة.سجلت ولاية سوسة امس الاثنين 5 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" و144 إصابة جديدة اظهرتها نتائج تحاليل 497 عينة تم رفعها يوم الاحد، وفق النشرة اليومية للإدارة الجهوية للصحة بالجهة وارتفع عدد الاشخاص المصابين بالفيروس بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 11037 مصابا توفي منهم 357 شخصا وشفي 8128 شخصا، بينما مازال 2470 شخصا حاملا للفيروس، ويقيم حاليا بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بالجهة 130 مصابا من بينهم 38 في حالة إنعاش وذلك الى جانب 24 مريضا من ولايات أخرى .افاد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد بانه تم تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الوباء الى 145 حالة وذكر الحداد في تصريح ل(وات) انه تم ايضا تسجيل 51 اصابة جديدة بالفيروس من بين نتائج العينات التي تم رفعها يومي 8 و9 جانفي الجاري والتي وردت يوم امس الاثنين على الادارة الجهوية للصحة من المخبرين المرجعيين بمستشفيي عبد الرحمان مامي والقصاب بالعاصمة، الى جانب نتائج عدد من التحاليل السريعة التي تقوم بها يوميا مختلف الدوائر الصحية بالجهة، ليرفع بذلك اجمالي عدد الحالات الايجابية المؤكدة منذ اكتشاف اول اصابة الى 3766 حالة، منها 3006 حالات تعافي لا تزال 504 حالات مصنفة نشطة، اضافة الى تسجيل 144 حالة وفاة حمدسجّلت الجهة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 06 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ العدد الجملي للوفيات بهذا الفيروس الى حد اليوم 177 حالة وفق ما ذكره اليوم منسّق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران لمراسل (وات).وبيّن جبران انه قد تمّ إجراء 229 تحليلا على عيّنات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس كورونا وأن 55 عينة أثبتت نتائج تحليلها إصابة أصحابها بهذا الفيروس، مشيرا الى ان هذه الاصابات تتوزع الى 17 اصابة بقابس الجنوبية و10 اصابات بقابس المدينة و08 اصابات بمارث و06 اصابات بقابس الغربية و05 اصابات بكل من المطوية ومنزل الحبيب واصابتين (02) بوذرف واصابة واحدة (01) بكل من الحامة وغنوش.وأضاف أن العدد الجملي للاصابات بفيروس كورونا قد بلغ في ولاية قابس 6507 اصابة، مشيرا الى أن 5190 من بين المصابين بهذا الفيروس قد تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية.في المقابل لا تزال توجد في ولاية قابس 1311 حالة نشطة لفيروس كورونا وناقلة للعدوى من بينها 350 حالة بقابس الجنوبي و290 حالة بمارث و257 حالة بقابس المدينة .بلغت حصيلة الإصابات جراء وباء كوفيد 19 بالجهة الصحية القصرين منذ بدء الجائحة الى حدود اليوم الثلاثاء الى 4339 حالة إصابة وذلك عقب رصد 23 إصابة جديدة مساء امس اثر ورود نتائج 94 تحليلا مخبريا مقابل تسجيل 3660 حالة شفاء وفق ما ذكره لصحفية (وات) المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني .وبخصوص عدد ضحايا الفيروس أوضح الشعباني في تصريحه أنه لم يتم امس تسجيل أية حالة وفاة جديدة بهذا الوباء بالجهة وأن العدد الجملي لحالات الوفاة بالولاية بلغ منذ بدء الموجة الثانية للفيروس الى حدود اليوم ، 188 حالة وفاة.وشدد المسؤول الجهوي بالمناسبة على ضرورة تحلي جميع المواطنين بالجهة بالمسؤولية وعدم الإستهتار فيما يتعلق بقواعد حفظ الصحة ومقتضيات البرتوكول الصحي نظرا لخطورة الوضع الوبائي بالولاية وبجل ولايات الجمهورية .لطيفة