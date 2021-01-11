وزارة التربية: 5534 إصابة بكورونا و31 وفاة في الوسط المدرسي منذ بداية العام الدراسي

وات - سجل الوسط المدرسي خلال الفترة المتراوحة بين 15 سبتمبر المنقضي و8 جانفي الحالي، 5534 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد و4150 حالة شفاء من هذا الفيروس، لتبلغ نسبة الشفاء الجملية 75 في المائة، وفق إحصائيات نشرتها وزارة التربية مساء اليوم الاثنين.
وحسب الاحصائيات ذاتها، سجلت منذ انطلاق السنة المدرسية 31 وفاة جراء الفيروس التاجي في الوسط المدرسي.
ومنذ ذلك التاريخ، يتوزع مجموع الاصابات بفيروس كوفيد ـ19 في الوسط المدرسي إلى 2459 اصابة في صفوف التلاميذ و2417 اصابة لدى المدرسين و484 لدى الاطار الاداري والبيداغوجي والقيمين والمرشدين، و174 في صفوف العملة، حسب آخر تحيين للوضع الصحي بالمؤسسات التربوية.
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وحسب الاحصائيات ذاتها، سجلت منذ انطلاق السنة المدرسية 31 وفاة جراء الفيروس التاجي في الوسط المدرسي.
ومنذ ذلك التاريخ، يتوزع مجموع الاصابات بفيروس كوفيد ـ19 في الوسط المدرسي إلى 2459 اصابة في صفوف التلاميذ و2417 اصابة لدى المدرسين و484 لدى الاطار الاداري والبيداغوجي والقيمين والمرشدين، و174 في صفوف العملة، حسب آخر تحيين للوضع الصحي بالمؤسسات التربوية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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