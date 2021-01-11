مختص في علم الفيروسات يؤكد أن التلاقيح التي وقع تطويرها قادرة على مقاومة السلالة الثالثة لفيروس كورونا القادمة

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أكد الأستاذ في علم الفيروسات بكلية الصيدلة بالمنستير محجوب العوني اليوم الاثنين ظهور سلالة ثالثة لفيروس "كورونا" قادمة من البرازيل لا زالت التلاقيح التي وقع تطويرها قادرة على مقاومتها.وأضاف محجوب العوني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن السلالة الثالثة لفيروس "كورونا" تتشابه مع السلالة الثانية على مستوى تميزها بتوسع انتشارها وسرعة تضاعفها مشيرا الى أنه من حسن الحظ أن جميع البحوث العلمية أثبتت أن التلاقيح التي وقع تطويرها لمكافحة هذه الآفة قادرة على مقاومة السلالات الثلاثة لفيروس "كورونا" التي وقع اكتشافها إلى حد الآن.ولفت المختص الى أن فيروس "كورونا" يعد من نوع الحامض الريبوزي حيث تتميز هذه النوعية من الفيروسات بكثرة طفراتها أثناء تضاعفها داخل الخلية مما يؤثر على بعض الخاصيات البيولوجية لهذا الفيروس ومن بينها التميز بسرعة التكاثر و بالقدرة الفائقة على الانتشار جدير بالإشارة الى أن وزارة الصحة اليابانية أعلنت أمس الأحد عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا لدى أربعة مسافرين قادمين من البرازيل.