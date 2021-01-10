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دورة ابو ظبي للتنس - خروج انس جابر من ثمن النهائي

Publié le Dimanche 10 Janvier 2021 - 15:19 قراءة: 0 د, 11 ث
وات - انهزمت لاعبة كرة المضرب التونسية انس جابر( المصنفة 31 عالميا) امام البلاروسية ارينا سابالينكا ( المصنفة عاشرة عالميا) اليوم في ابو ظبي بنتيجة 2-6 و4-6 في ثمن نهائي تصفيات دورة ابو ظبي للتنس وخرجت من الدورة .

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