دورة ابو ظبي للتنس - خروج انس جابر من ثمن النهائي

وات - انهزمت لاعبة كرة المضرب التونسية انس جابر( المصنفة 31 عالميا) امام البلاروسية ارينا سابالينكا ( المصنفة عاشرة عالميا) اليوم في ابو ظبي بنتيجة 2-6 و4-6 في ثمن نهائي تصفيات دورة ابو ظبي للتنس وخرجت من الدورة .
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أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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