دورة ابو ظبي للتنس - خروج انس جابر من ثمن النهائي

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انهزمت لاعبة كرة المضرب التونسية انس جابر( المصنفة 31 عالميا) امام البلاروسية ارينا سابالينكا ( المصنفة عاشرة عالميا) اليوم في ابو ظبي بنتيجة 2-6 و4-6 في ثمن نهائي تصفيات دورة ابو ظبي للتنس وخرجت من الدورة .