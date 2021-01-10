وزارة الصناعة والطاقة والمناجم تمنح 4 رخص للبحث عن مواد معدنية

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صدرت بالرائد الرسمي الاخير للجمهورية التونسية (8 جانفي 2021) قرارات عن وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم ، تتعلق بمنح 4 رخص بحث عن مواد معدنية ضمن المجموعتين الرابعة والسادسة بولايتي قابس وصفاقس لمدة 3 سنوات.وتخضع هذه الرخص لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.وتضم المجموعة الرابعة ، وفق أحكام مجلة المناجم، الاملاح الطبيعية سواء كانت صلبة أو ذائبة أو كانت في شكل رواسب متماسكة أو سوائل ملحية طبيعية كالكلورير (بما في ذلك الملح البحري) والبرومير واليودير والبورات والنيترات والسيلفات والأملاح الأخرى الموجودة بنفس الرواسب.وتضم المجموعة السادسة الصخور التي يطغى على تركيبتها معدن وحيد ، والتى تستخدم أساسا للتطبيقات الصناعية غير التى تستعمل في الهندسة المدنية كالصلصال الصيني والايليت والسمكتيت والاتبلجيت والكلسيت والدولموميت والمانييزيت والسيليس والدياتوميت وحجر الصوان وتتمثل الرخصة الاولي في البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة وتعرف ب"سبخة الحامة" وتتكون من محيطين أوليين ما يعادل 800 هكتار.ويتعين على الحاصل على الرخصة أن يقوم خلال مدة صلوحية رخصة البحث انجاز البرنامج الادني لأشغال البحث الذى تعهد به والمقدر تكلفته الجملية ب 120 الف دينار.وتتعلق الرخصة الثانية بالبحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف ب" بير الخنفوس" بولاية قابس، وهي تتكون من محيطين أوليين ما يعادل 200 هكتار ،ويتعين على الشركة التى تحصلت على الرخصة انجاز البرنامج الادني لاشغال البحث الذى تعهدت به والمقدر ب 98 الف دينار وتتمثل الرخصة الثالثة في البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة ( ملح) تعرف ب " بية" بولاية قابس، وتتكون من محيطين أوليين ما يعادل 800 هكتار.ويتعين على المستثمر أن ينجز البرنامج الادني لاشغال البحث المقدر كلفته ب83 الف دينار .اما الرخصة الرابعة فهي تخص البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذى يعرف ب "سبخة العباسية" بولاية صفاقس، وتتكون من خمس محيطات أولية ما يعادل 2000 هكتار.ويتعين على المتحصل على الرخصة إنجاز البرنامج الادنى من اشغال البحث المقدر كلفته ب70 الف دينار.