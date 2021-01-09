تونس تعرب عن تضامنها مع اندونيسيا إثر تحطم طائرة ركاب

وات - أعربت الجمهورية التونسية عن تضامنها مع جمهورية اندونيسيا الشقيقة إثر الحادث الأليم الذي جد اليوم السبت والمتمثل في سقوط طائرة إندونيسية عقب إقلاعها من العاصمة جاكارتا.
كما تقدمت تونس بخالص التعازي وأصدق عبارات المواساة للحكومة والشعب الاندونيسيين ولعائلات الضحايا، وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء اليوم عن وزارة الشؤون الخارجية.
وكانت السلطات الإندونيسية، أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، عن تحطم طائرة ركاب عقب إقلاعها من العاصمة جاكرتا وعلى متنها 62 شخصا، بمن فيهم أفراد الطاقم، و10 أطفال.
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كما تقدمت تونس بخالص التعازي وأصدق عبارات المواساة للحكومة والشعب الاندونيسيين ولعائلات الضحايا، وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء اليوم عن وزارة الشؤون الخارجية.
وكانت السلطات الإندونيسية، أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، عن تحطم طائرة ركاب عقب إقلاعها من العاصمة جاكرتا وعلى متنها 62 شخصا، بمن فيهم أفراد الطاقم، و10 أطفال.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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