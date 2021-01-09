تونس تعرب عن تضامنها مع اندونيسيا إثر تحطم طائرة ركاب

Publié le Samedi 09 Janvier 2021 - 21:15 قراءة: 0 د, 24 ث
وات - أعربت الجمهورية التونسية عن تضامنها مع جمهورية اندونيسيا الشقيقة إثر الحادث الأليم الذي جد اليوم السبت والمتمثل في سقوط طائرة إندونيسية عقب إقلاعها من العاصمة جاكارتا.

كما تقدمت تونس بخالص التعازي وأصدق عبارات المواساة للحكومة والشعب الاندونيسيين ولعائلات الضحايا، وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء اليوم عن وزارة الشؤون الخارجية.
وكانت السلطات الإندونيسية، أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، عن تحطم طائرة ركاب عقب إقلاعها من العاصمة جاكرتا وعلى متنها 62 شخصا، بمن فيهم أفراد الطاقم، و10 أطفال.



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