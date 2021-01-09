الرابطة 1 - الجولة 7 - فوز ثمين للاولمبي الباجي خارج القواعد ن

وات -

حقق الاولمبي الباجي العائد الى الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم، بعد ثلاثة مواسم قضاها في الرابطة الثانية، فوزا ثمينا خارج قواعده بتغلبه 2-صفر على نجم المتلوي اليوم السبت في اطار الجولة السابعة.وسجل مراد الهذلي (13) وحسين بن يحيي (81) هدفي المباراة علما وان نجم المتلوي اهدر ضربتي جزاء بواسطة فؤاد التيمومي في الدقيقتين 20 و90 ز6.ورفع ابناء المدرب شاكر مفتاح رصيدهم بفضل هذا الفوز الثاني في الموسم، بعد الاول المحقق ايضا خارج القواعد على حساب مستقبل الرجيش 1-0 في الجولة الثالثة، رصيدهم الى 10 نقاط في المركز الرابع فيما مني ابناء المدرب قيس اليعقوبي بهزيمتهم الثالثة في الموسم وتجمد رصيدهم عند 10 نقاط في المركز السادس.وعجز النادي الافريقي مرة اخرى عن تحقيق الفوز واكتفى بالتعادل بهدف لمثله مع مضيفه النادي البنزرتي ليبقى فريق الاحمر والابيض في المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط متقدما بنقطة واحدة عن منافسه في مباراة اليوم.وبادر النادي البنزرتي بافتتاح التسجيل بواسطة الجزائري جمال الدين شتال (7) قبل ان يسجل حمدي العبيدي هدف التعادل لفائدة النادي الافريقي في الدقيقة 21.وتؤكد النتائج المتواضعة للنادي الافريقي في بداية هذا الموسم الصعوبات الكبيرة التي يعيشها الفريق على المستويين المادي والتسييري بما ادى الى مطالبة الجماهير برحيل الرئيس الحالي عبد السلام اليونسي من خلال الوقفات الاحتجاجية المتكررة اخرها صباح اليوم السبت امام مقر الجامعة التونسية لكرة القدم.كما ادى هذا الوضع المتازم الى انسحاب المدرب لسعد الديري اثر هزيمة الجولة الماضية امام نجم المتلوي (0-1) في رادس ليخوض الفريق اليوم مباراته تحت قيادة الثنائي لطفي الرويسي وكريم بوعايشة في انتظار تعيين اطار فني جديد.وانتهت مباراة النجم الساحلي وضيفه اتحاد تطاوين بملعب حمام سوسة بالتعادل السلبي الذي يبقى نتيجة ايجابية بالنسبة لابناء المدرب اسكندر القصري وغير مرضية بالنسبة للنجم الساحلي.وكانت هذه الجولة افتتحت امس الجمعة بفوز الملعب التونسي على مضيفه مستقبل سليمان 2-1 وتستكمل غدا الاحد بلقاءات الاتحاد المنستيري وشبيبة القيروان والترجي الرياضي ومستقبل الرجيش واتحاد بن قردان والنادي الصفاقسي.في المتلوي نجم المتلوي 0 الاولمبي الباجي 2 مراد الهذلي (13) وحسين بن يحي (81)في بنزرت النادي البنزرتي 1 جمال الدين شتال (7) النادي الافريقي 1 حمدي العبيدي (21)في حمام سوسة النجم الساحلي 0 اتحاد تطاوين 0في سليمان مستقبل سليمان 1 ايمن محمود 66 الملعب التونسي 2 فيكتور اباتا 40 وبلال ايت مالك 90في المنستير - س 14 الاتحاد المنستيري - شبيبة القيروان اسامة بن اسحاقفي بن قردان - س 14 اتحاد بن قردان - النادي الصفاقسي نعيم حسنيفي رادس - س 14 الترجي الرياضي - مستقبل الرجيش اسامة رزق الله