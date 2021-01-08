تسجيل انخفاض للموارد الوطنية من الطاقة بنسبة 2 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2020

وات - تميز التقرير الشهري لوضع قطاع الطاقة لشهر نوفمبر 2020 الذي نشرته اليوم الجمعة وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ، بتسجيل انخفاض للموارد الوطنية من الطاقة بنسبة 2 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019 اذ بلغت موفى نوفمبر 2020 حوالي 3.5 مليون طن مكافئ نفط ويرجع ذلك بالأساس الى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط الخام.
كما انخفض الطلب الجملي على الطاقة الأولية بنسبة 8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية اذ بلغ 8.1 مليون طن مكافئ نفط تبعا للإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها لمجابهة جائحة كورونا التي أثرت بصفة مباشرة على استهلاك الطاقة، علما وأن استهلاك المواد البترولية قد انخفض بنسبة11 بالمائة فيما انخفض الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 5 بالمائة.
وتقلص كذلك العجز المسجل في ميزان الطاقة الأولية الذي بلغ 4.6 مليون طن مكافئ نفط مقابل عجز 5.2 مليون طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي بتحسن بنسبة 12 بالمائة.
أما نسبة الاستقلالية الطاقية فقد تحسنت حسب التقرير، لتبلغ 43 بالمائة مقابل 41 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2019.
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كما انخفض الطلب الجملي على الطاقة الأولية بنسبة 8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية اذ بلغ 8.1 مليون طن مكافئ نفط تبعا للإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها لمجابهة جائحة كورونا التي أثرت بصفة مباشرة على استهلاك الطاقة، علما وأن استهلاك المواد البترولية قد انخفض بنسبة11 بالمائة فيما انخفض الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 5 بالمائة.
وتقلص كذلك العجز المسجل في ميزان الطاقة الأولية الذي بلغ 4.6 مليون طن مكافئ نفط مقابل عجز 5.2 مليون طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي بتحسن بنسبة 12 بالمائة.
أما نسبة الاستقلالية الطاقية فقد تحسنت حسب التقرير، لتبلغ 43 بالمائة مقابل 41 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2019.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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