قبلي: وكالة التهذيب والتجديد العمراني تعد للانطلاق في اعداد الدراسات لانجاز 9 مشاريع ضمن الجيل الثاني من برنامج تهذيب وادماج الاحياء السكنية

وات -

تعد وكالة التهذيب والتجديد العمراني للانطلاق في اعداد الدراسات لانجاز 9 مشاريع ضمن الجيل الثاني من برنامج تهذيب وادماج الاحياء السكنية باعتمادات جملية قدرت ب48 مليون دينار واوضح رئيس مشاريع الوكالة بقبلي اياد صولة في تصريح ل(وات) ان التدخلات الجديدة التي ستنجزها وكالة التهذيب والتجديد العمراني بالجهة ضمن الجيل الثاني من برنامج تهذيب وادماج الاحياء السكنية، ستشمل حي التحرير ببلدية القلعة و حي المستشفى وحي بازمة الرحمات ببلدية قبلي، اضافة الى حي العبادلة وحي زعفران وحي نويل ببلدية دوز وايضا حي الجزيرة القليعة ببلدية سوق الاحد وحي الفوار المدينة ببلدية الفوار على ان يتواصل انجاز هذه المشاريع الى غاية سنة 2024 واشار المصدر ذاته الى ان الوكالة قد فرغت من انجاز عدة تدخلات لتحسين البنية التحتية وتركيز التجهيزات الجماعية ضمن الجيل الاول من برنامج تهذيب وادماج الاحياء السكنية، عدى مشروع حي راس العين ببلدية قبلي الذي لا يزال متواصلا باعتمادات تقدر ب5 فاصل 5 مليون دينار خصصت لتهذيب هذا الحي بما في ذلك تحسين عدد من المساكن واحداث ملعب حي تم الانتهاء من انجازهما مع تحقيق تقدم بحوالي 55 في المائة في مشروع احداث قاعة رياضية متعددة الاختصاصات بذات الحي وفي السياق ذاته اكد صولة ان وكالة التهذيب والتجديد العمراني قد انهت الاشغال ضمن البرنامج الخصوصي للحد من التفاوت الجهوي الذي انجز باعتمادات تجاوزت 7 فاصل 6 مليون دينار، شملت حي الواحة ببلدية جمنة وحي الزهور ببلدية القلعة وحي النزلة الجوفية ببلدية قبلي مع تعطل انجاز التدخل المبرمج بحي فطناسة بشري ببلدية سوق الاحد بسبب عدم توفر الاعتمادات وفرغت الوكالة ايضا من انجاز مكونات برنامج تعصير الطرقات البلدية الذي شمل بولاية قبلي 03 بلديات الاولى صغرى وهي بلدية الفوار والثانية متوسطة وهي بلدية سوق الاحد والثالثة كبرى وهي بلدية قبلي باعتمادات جملية قدرت ب7 مليون دينار.