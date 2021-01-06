القصرين : وزارة أملاك الدولة تسترجع مقطعي حجارة رخامية بتالة

وات - استرجعت مصالح الإدارة الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بولاية القصرين، أمس الثلاثاء، مقطعين دوليين للحجارة الرخامية في معتمدية تالة، يمسحان جمليا 5 هكتارات، وفق المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية، الشاذلي الغربي.
وبيّن الغربي، في تصريح أفاد به (وات)، اليوم الاربعاء، أنه تم استرجاع المقطعين المعتدى عليهما منذ ما يناهز السنة من قبل الغير، وذلك تنفيذا لقراري إخلاء صادرين عن والي الجهة السابق، محمد سمشة، بالتنسيق مع السلط الجهوية والأمنية التي تنقلت أمس على عين المكان.
وأضاف، أن الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية، تعهدت بالمقطعين المذكورين في إنتظار إعادة توظيفهما حسب التراتيب الجاري بها العمل.
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وبيّن الغربي، في تصريح أفاد به (وات)، اليوم الاربعاء، أنه تم استرجاع المقطعين المعتدى عليهما منذ ما يناهز السنة من قبل الغير، وذلك تنفيذا لقراري إخلاء صادرين عن والي الجهة السابق، محمد سمشة، بالتنسيق مع السلط الجهوية والأمنية التي تنقلت أمس على عين المكان.
وأضاف، أن الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية، تعهدت بالمقطعين المذكورين في إنتظار إعادة توظيفهما حسب التراتيب الجاري بها العمل.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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