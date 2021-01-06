القصرين : وزارة أملاك الدولة تسترجع مقطعي حجارة رخامية بتالة

وات -

استرجعت مصالح الإدارة الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بولاية القصرين، أمس الثلاثاء، مقطعين دوليين للحجارة الرخامية في معتمدية تالة، يمسحان جمليا 5 هكتارات، وفق المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية، الشاذلي الغربي.وبيّن الغربي، في تصريح أفاد به (وات)، اليوم الاربعاء، أنه تم استرجاع المقطعين المعتدى عليهما منذ ما يناهز السنة من قبل الغير، وذلك تنفيذا لقراري إخلاء صادرين عن والي الجهة السابق، محمد سمشة، بالتنسيق مع السلط الجهوية والأمنية التي تنقلت أمس على عين المكان.وأضاف، أن الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية، تعهدت بالمقطعين المذكورين في إنتظار إعادة توظيفهما حسب التراتيب الجاري بها العمل.