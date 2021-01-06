المنستير: تقدّم موسم جني الزيتون بنسبة 86 في المائة (رئيسة دائرة الإنتاج النباتي)

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تقدّم موسم جني الزيتون بولاية المنستير، بنسبة 86 في المائة بالنسبة لصابة الموسم الحالي والمقدرة بحوالي 18 ألف و800 طن من الزيتون، أي ما يعادل 3760 طن من الزيت، و12 ألف و400 متر مكعب من مادة المرجين، وفق ما ذكرته اليوم الأربعاء، رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، منيرة الغربي سهلول.وأوضحت رئيسة دائرة الإنتاج النباتي، أنّه كان من المفروض أن ينتهي موسم الجني موفى ديسمبر الفارط، غير أنّ بعض معتمديات الجهة، على غرار طبلبة وبني حسان وجمال، تضم زراعات للبطاطا في غابات الزيتون، وبالتالي لم يقوموا بعملية جني الزيتون.وتشتغل خلال هذا الموسم، 85 معصرة زيت زيتون عصرية ذات النظام المتواصل من مجموع 124 معصرة بالجهة بطاقة تحولية في حدود 652 طنا يوميا بالنسبة للمعاصر التي تعمل، ويبلغ معدل نسبة استخراج الزيت بالجهة 19 في المائة، غير أنّ هناك معاصر في معتمديتي زرمدين وبني حسان بلغت فيها هذه النسبة 20 في المائة.ويتراوح سعر الكيلوغرام الواحد للزيتون الأكثر تداولا بين 750 مليم و1 دينار و250 مليم، وأقصى الأسعار بين 780 مليم و1 دينار و300 مليم، والسعر الأدني بين 715 مليم و1 دينار و800 مليم.وسجّلت الجهة، 8 دنانير للتر الواحد من زيت الزيتون كسعر متداول، في حين بلغ السعر في قصيبة المديوني 9 دنانير، وفي مناطق أخرى كالبقالطة حدد السعر أحيانا بـ7 دنانير و500 مليم.وأكدت، منيرة الغربي سهلول، أنّ الجهة تعدّ خلال الموسم الزيتي الجاري مصبات بمسجد عيسى والوردانين والبقالطة ومنزل فارسي، تستقبل كميات المرجين بطاقة جملية تبلغ 85 ألف م3 ، وبالتالي يمكنها استيعاب كميات المرجين، التي تعد قليلة خلال الموسم الحالي.ورجّحت، ذات المصدر، أن تكون صابة زيتون طيّبة خلال الموسم المقبل في حال سجلت الجهة نزول كميات من الغيث النافع خلال شهري فيفري ومارس 2021، ملاحظة أن مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية انطلقت منذ ديسمبرالفارط، عبر محطات المراقبة التابعة لها في معتمديات الجهة، في متابعة آفات الزيتون.ويقع، في هذا الصدد، وذلك في مرحلة أولى، متابعة "العثة" في مرحلة الجيل الورقي للزيتونة، ثم "العثة" في الجيل الزهري للزيتونة، وفي مرحلة ثالثة "العثة" في الجيل الثمري، علما وأنه لم تسجل إلى غاية الآن أية إصابات.وتقع إثر ذلك، متابعة "العسيلة" ثم متابعة بداية من ماي 2021 "ذبابة الزيتون".يشار الى أن موسم الزيتون بولاية المنستير كان انطلق يوم 4 نوفمبر 2020.