دورة انطاليا التركية - مالك الجزيري يصطدم في الدور الاول بالاسترالي اليكس دي مينور

وات - يستهل لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 249 عالميا موسمه الجديد في عالم الكرة الصفراء بملاقاة الاسترالي اليكس دي مينور المصنف 23 عالميا يوم الخميس في اطار الدور الاول لدورة انطاليا التركية.
وتقام مقابلات دورة انطاليا على ملاعب ذات ارضية صلبة وهي تندرج في اطار التحضيرات لبطولة استراليا المفتوحة المصنفة من بين الدورات الاربع الكبرى "غراند سلام" والمقررة من 8 الى 21 فيفري القادم.
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وتقام مقابلات دورة انطاليا على ملاعب ذات ارضية صلبة وهي تندرج في اطار التحضيرات لبطولة استراليا المفتوحة المصنفة من بين الدورات الاربع الكبرى "غراند سلام" والمقررة من 8 الى 21 فيفري القادم.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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