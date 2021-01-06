دورة انطاليا التركية - مالك الجزيري يصطدم في الدور الاول بالاسترالي اليكس دي مينور

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يستهل لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 249 عالميا موسمه الجديد في عالم الكرة الصفراء بملاقاة الاسترالي اليكس دي مينور المصنف 23 عالميا يوم الخميس في اطار الدور الاول لدورة انطاليا التركية.وتقام مقابلات دورة انطاليا على ملاعب ذات ارضية صلبة وهي تندرج في اطار التحضيرات لبطولة استراليا المفتوحة المصنفة من بين الدورات الاربع الكبرى "غراند سلام" والمقررة من 8 الى 21 فيفري القادم.