نابل: ارتفاع أسعار المشاتل ونقص جودتها يهددان قطاع الفراولة

وات -

يشكو منتجو الفراولة بولاية نابل، التي تستأثر بـ90 بالمائة من مجموع الإنتاج الوطني، عديد الصعوبات ومنها بالخصوص المتعلقة بارتفاع أسعار المشاتل الموردة ونقص جودتها مما يكبد الفلاحين خسائر كبيرة.ويبقى ارتفاع تكلفة انتاج الفراولة من أبرز الاشكاليات التي يعاني منها الفلاح باعتبار ارتفاع أسعار الاسمدة ومستلزمات الانتاج، حسب ما ذكره رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بقربة، معز الشاوش، في تصريح لـ(وات).وأوضح، أن تكلفة زراعة الهكتار الواحد من الفراولة تنهاز 60 ألف دينار وأن معدل إنتاج الهكتار الواحد لا يتجاوز في بعض المواسم 30 طنا، داعيا إلى مزيد العناية بقطاع الفراولة والضغط على التكلفة لضمان ربح الفلاح.وأكد الشاوش، على تشديد الرقابة على المشاتل عند عملية التوريد وإدراج مواصفات قوة النبتة ضمن شروط التوريد نظرا لضعف جودة المشاتل وارتفاع أسعارها حيث تصل بعض الاصناف الى 900 مليم الشتلة الواحدة، مشيرا الى ان عقود الانتاج بين الفلاحين والموردين لا تضمن جودة المشاتل وتكبد الفلاح خسائر فادحة.وشدد في هذا السياق، على ضرورة تدخل السلط المعنية للقيام بتحاليل للمشاتل الموردة لضمان جودتها، داعيا إلى تطوير البحث العلمي في انتاج مشاتل محلية للفراولة، على غرار عدد من الدول العربية، دعيا إلى إدراج القطاع من بين القطاعات الاستراتيجية ومزيد العناية به، نظرا لحاجته للدعم باعتبار اهميته في تنشيط الدورة الاقتصادية.إشكاليات كبيرة تعمق معاناة الفلاح الذي اصبح غير قادر على مجابهة مصاريف الانتاج، حسب "عادل بن حسن"، وهو فلاح بمنطقة بني عيشون بمعتمدية قربة، الذي تحدث عن الخسائر التي يتكبدها كل سنة جراء ارتفاع اسعار المشاتل والاسمدة والمستلزمات الفلاحية، مشيرا الى إشكالية نقص مياه الري الذي يؤرق الفلاحين، نظرا لارتفاع نسبة ملوحة الأراضي في الجهة مما يؤثر على جودة الفراولة.من جانبه، اعتبر "داود بلعمري"، فلاح بمنطقة قبة الآغة من معتمدية قربة، غلاء أسعار المشاتل الموردة ونقص اليد العمالة وارتفاع تكلفتها من بين الإشكاليات التي تؤرق الفلاحين المنتجين للفراولة، متطرقا الى مشكل الترويج باعتبار نقص وحدات التحويل التي من شأنها ان تساهم في النهوض بالقطاع من خلال التوجه الى الصناعة التحويلية لمزيد تشجيع الفلاح وضمان ربحه.يذكر أن مساحات الفراولة المزروعة بولاية نابل خلال الموسم الحالي، تناهز الـ550 هكتارا، من بينها 220 هكتارا بمعتمدية قربة، التي تحتل المرتبة الاولى وطنيا في إنتاج الفراولة بنسبة 60 بالمائة.وتشير تقديرات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل، أنه من المتوقع انتاج في حدود 27 ألف طن من الفراولة خلال هذا الموسم، أي نفس معدل إنتاج الموسم الفارط.