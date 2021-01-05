أريانة: تشديد الرقابة بالفضاءات العامة لفرض احترام البروتوكول الصحي بعد رصد اعلى مستوى للاصابة بفيروس كورونا المستجد بعدد من المناطق

وات -

أعلن والي أريانة سمير عبد الجواد عن انطلاق حملات رقابة امنية وصحية مشددة بكافة الفضاءات العمومية بالجهة بعد رصد أعلى مستوى للاصابة بفيروس كورونا المستجد بعدد من المناطق بالتوازي مع انطلاق حملات التقصي للفيروس عبر توجيه نحو 3000 من الاختبارات السريعة للمناطق الشعبية والتجمعات السكنية العالية والاسواق الاسبوعية.ودعا الوالي خلال اجتماع طارئ امس الاثنين بالمعتمدين والاطارات الامنية والصحية الى "الصرامة في تنفيذ القانون لدى رصد المخالفات المتعلقة اساسا بعدم احترام البروتوكولات الصحية بالمحلات التجارية والفضاءات العامة وعدم الالتزام بوضع الكمامة وذلك بالتنسيق مع مختلف اللجان الجهوية المكلّفة بمتابعة الوضع الوبائي لاسيما في ظل ارتفاع عدد الاصابات بالفيروس التي تخطت عتبة الخمسة الاف بالجهة " حيث وصف الوضع الصحي" بالدقيق للغاية".وكان المدير الجهوي للصحة باريانة الطيب شلوف قد أكّد بدوره "تسجيل تزايد في عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد خاصة لدى اجراء الاختبارات السريعة التي بلغ عددها الى حد الان 2009 اختبارات كشفت عن اصابة 239 شخصا اي بنسبة 11 بالمائة تقريبا في انتظار إجراء 3000 اختبار سريع خلال الايام القليلة القادمة بمعتمديتي سكرة واريانة المدينة لتحديد خارطة انتشار الوباء بالجهة والعمل على تطويقه.واكد شلوف في جانب اخر "استيفاء قسم الانعاش بمستشفى عبد الرحمان مامي لطاقة استيعابه المقدر ب20 سريرا وانطلاق التحضيرات لتجهيز المركز الصحي المتقدّم بالمنزه بــ 10 أسرّة إنعاش إضافية خلال أيام لفائدة مرضى "كوفيد-19" كإجراء وقائي للاحاطة بالمصابين بالفيروس في احسن الظروف .