ارتفاع الاستثمارات المصرح بها في قطاع الخدمات بنسبة 6ر26 بالمائة مع موفى نوفمبر 2020

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ارتفع اجمالي حجم المشاريع المصرح بها في قطاع الخدمات خلال 11 شهرا الاولى، من سنة 2020 بنسبة 6ر26 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 لتبلغ زهاء 1ر1003 مليون دينار.وأشارت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد في نشريتها الظرفية لشهر نوفمبر 2020 ، الى ان عدد المشاريع المصرح بها ، خلال 11 شهرا الاولى من سنة 2020، انخفضت بنسبة 9ر13 بالمائة لتصل الى 9472 مشروعا مقابل 10995 مشروعا خلال نفس الفترة من سنة 2019.وتراجعت احداثات الشغل المتوقعة لاجمالي المشاريع في قطاع الخدمات المصرح بها لدى الوكالة، خلال 11 شهرا، بنسبة 8 بالمائة ليصل الى 30386 موطن شغل.كما تقلص حجم الاستثمارات المخصصة للمشاريع المصدرة كليا المصرح بها في قطاع الخدمات ، خلال 11 شهرا، بنسبة 2ر1 بالمائة حيث بلغت 2ر97 مليون دينار مقابل 2ر80 مليون دينار تم رصدها خلال نفس الفترة من سنة 2019.وارتفع حجم التمويلات المخصصة للمشاريع الموجهة الى السوق المحلية والمصرح بها ، بنسبة 7ر29 بالمائة ليصل الى 9ر923 مليون دينار .وتشير بيانات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ، الى ارتفاع حجم التمويلات المصرح بها في القطاع الخدمي والموجهة الى المناطق الشرقية بنسبة 3ر40 بالمائة مقابل تراجع بنسبة 8ر31 بالمائة للمشاريع الموجهة الى المناطق الغربية.كما ارتفعت قيمة المساهمات الأجنبية في المشاريع في قطاع الخدمات المصرح بها خلال 11 شهرا الاولى من 2020 بنسبة 196 بالمائة لتصل الى 199 مليون دينار وتمثل الخدمات المتصلة بالصناعة 2ر29 بالمائة من اجمالي الاستثمارات الخدماتية المصرح بها.