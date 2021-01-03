كرة اليد - استبعاد اسامة حسني ومروان شويرف من قائمة اللاعبين المشاركين في التربص الاعدادي الاخير للمونديال

وات - قررت "لجنة المنتخبات الوطنية ذكور" خلال اجتماعها امس السبت بمقر الجامعة التونسية لكرة اليد استبعاد اللاعبين اسامة حسني ومروان شويرف - في نطاق اجراء تحفظي - من قائمة اللاعبين المدعويين لخوض التربص الاخير (3-9 جانفي بمدينة نابل) استعدادا لبطولة العالم مصر 2021 وذلك بسبب "تصرفات غير مقبولة ومخلة بقواعد الانضباط" من قبل اللاعبين المذكورين خلال المشاركة في دورة قطر الدولية التي اقيمت في الفترة الممتدة بين 25 و29 ديسمبر الماضي.
كما تقرر ايضا فتح تحقيق في المؤاخذة التاديبية المنسوبة للاعبين اسامة حسني ومروان شويرف واحالة ملفهما امام انظار اللجنة الفيديرالية للتاديب بالجامعة التونسية لكرة اليد تطبيقا لاحكام الفصل 188 من التراتيب العامة للجامعة وتعيين جلسة للنظر في ملفهما بتاريخ 5 جانفي الجاري طبقا لما يقتضيه القانون.
وكان المنتخب التونسي مني بهزيمتين امام كل من الارجنتيني 27-28 وقطر 30-33 وتعادل مع اسبانيا 30-30 في دورة قطر الدولية.
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كما تقرر ايضا فتح تحقيق في المؤاخذة التاديبية المنسوبة للاعبين اسامة حسني ومروان شويرف واحالة ملفهما امام انظار اللجنة الفيديرالية للتاديب بالجامعة التونسية لكرة اليد تطبيقا لاحكام الفصل 188 من التراتيب العامة للجامعة وتعيين جلسة للنظر في ملفهما بتاريخ 5 جانفي الجاري طبقا لما يقتضيه القانون.
وكان المنتخب التونسي مني بهزيمتين امام كل من الارجنتيني 27-28 وقطر 30-33 وتعادل مع اسبانيا 30-30 في دورة قطر الدولية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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