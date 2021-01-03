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كرة اليد - استبعاد اسامة حسني ومروان شويرف من قائمة اللاعبين المشاركين في التربص الاعدادي الاخير للمونديال

Publié le Dimanche 03 Janvier 2021 - 10:52 قراءة: 0 د, 41 ث
وات - قررت "لجنة المنتخبات الوطنية ذكور" خلال اجتماعها امس السبت بمقر الجامعة التونسية لكرة اليد استبعاد اللاعبين اسامة حسني ومروان شويرف - في نطاق اجراء تحفظي - من قائمة اللاعبين المدعويين لخوض التربص الاخير (3-9 جانفي بمدينة نابل) استعدادا لبطولة العالم مصر 2021 وذلك بسبب "تصرفات غير مقبولة ومخلة بقواعد الانضباط" من قبل اللاعبين المذكورين خلال المشاركة في دورة قطر الدولية التي اقيمت في الفترة الممتدة بين 25 و29 ديسمبر الماضي.

كما تقرر ايضا فتح تحقيق في المؤاخذة التاديبية المنسوبة للاعبين اسامة حسني ومروان شويرف واحالة ملفهما امام انظار اللجنة الفيديرالية للتاديب بالجامعة التونسية لكرة اليد تطبيقا لاحكام الفصل 188 من التراتيب العامة للجامعة وتعيين جلسة للنظر في ملفهما بتاريخ 5 جانفي الجاري طبقا لما يقتضيه القانون.


وكان المنتخب التونسي مني بهزيمتين امام كل من الارجنتيني 27-28 وقطر 30-33 وتعادل مع اسبانيا 30-30 في دورة قطر الدولية.

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