أريانة: تكريم الاطار الطبي وشبه الطبي بالمستشفى الميداني بالمنزه 1 تقديرا لخدماته في مواجهة كوفيد -19

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نظّمت الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات، أمس الخميس، حفل تكريم للاطار الطبي وشبه الطبي المشرف على رعاية مرضى "كوفيد-19" بالمستشفى الميداني بالمنزه 1 تقديرا لجهوده في مواجهة جائحة فيروس "كورونا" المستجد من خلال رعايته للمصابين المقيمين تحت اجهزة التنفس الاصطناعي.وقد اشرف والي اريانة، سمير عبد الجواد، على فعاليات حفل التكريم ووصف جهود الفريق الطبي وشبه الطبي بالمستشفى الميداني ب"البطولي" مؤكدا على استعداد الجهة لتذليل كافة الصعوبات لتامين احسن ظروف العمل للقائمين على المركز الصحي والمرضى على حد السواء.من جهته، عبّر رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات، عفيف الفريقي، عن شكره وتقديره للفريق الطبي لجهوده في رعاية مرضى "كوفيد - 19" رغم المخاوف المتزايدة من العدوى، مثمّنا تفانيه للحد من التداعيات النفسية والصحية على المصابين الذي يعاني اغلبهم امراضا مزمنة وفي حاجة ماسة للتنفس الاصطناعي.ويشار الى ان المستشفى الميداني بالمركب الرياضي بالمنزه تم احداثه خصيصا لمعاضدة مجهود المستشفيات في الاحاطة بالمصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تزايد اعدادهم لاسيما اثر فتح الحدود يوم 27 جوان الفارط حيث خصصت له وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني فريقا طبيا متكاملا وتم تجهيزه باحداث المعدات وذلك بطاقة استيعاب لنحو 86 سريرا مجهزا بالات التنفس الاصطناعي.