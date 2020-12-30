الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 30 ديسمبر 2020

وات -

باجة: وفاة رجل وتسجيل 17 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

مدنين: تسجيل 5 وفايات و61 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" و77 حالة تعافي من الفيروس

توفي امس الثلاثاء بالمستشفي الجهوى بباجة رجل عمره 82 عاما جراء اصابته بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع عدد ضحايا الفيروس بالجهة الى 84 شخصا واثبتت التحاليل الفيروسية المجراة امس الثلاثاء، اصابة 17 شخصا اخر بالفيروس، ليرتفع عدد الحالات الايجابية منذ بداية الجائحة بالجهة الى 2890 حالة، وتتوزع الحالات الجديدة على مدينة باجة (9 حالات)، ونفزة (حالتان)، ومجاز الباب (4 حالات )، وتستور (حالة واحدة )، وعمدون (حالة واحدة).وقاربت نسبة الشفاء من الفيروس بالجهة ال88 بالمائة(87,79) بعد تعافي 2537 شخصا وخروجهم من الحجر الصحي، حسب اخر احصائيات تحصلت عليها (وات) من الادارة الجهوية للصحة.- سجّلت ولاية مدنين، خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 حالات وفاة بفيروس "كورونا"، ليرتفع اجمالي الوفيات بالفيروس منذ ظهوره في مارس الماضي، الى 143 وفاة، كما ارتفع عدد الإصابات الى 3568 إصابة، بعد تسجيل61 إصابة محلية جديدة، مقابل تطور عدد حالات الشفاء الى 2649، بتسجيل 77 حالة شفاء جديدة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، زيد العنز.وأوضح الدكتور العنز، في تصريح لـ(وات)، ان من بين الإصابات الجديدة المسجلة، 3 اصابات في صفوف اعوان الصحة، واصابتين لاطارات تربوية وفي صفوف التلاميذ، ما رفع عدد الاصابات الجملية في القطاع الصحي الى 164 اصابة، ولدى التلاميذ الى 149 اصابة، وفي صفوف الاطارات التربوية، 63 إصابة.وتوزعت الاصابات الجديدة، الى 17 اصابة بحومة السوق، و12 ببن قردان، و11 بجرجيس، و6 بمدنين الجنوبية، و5 بمدنين الشمالية، و4 بكل من ميدون واجيم، واصابتين اثنين بسيدي مخلوف.