السهو وعدم الإنتباه والسرعة أهم أسباب حوادث الطرقات (المرصد الوطني لسلامة المرور)

وات -

كشفت الإحصائيات التي قام بها المرصد الوطني لسلامة المرور، أن السهو وعدم الانتباه والسرعة، مثلت أهم العوامل المتسببة في ارتكاب حوادث المرور خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 28 ديسمبر 2020، والبالغ عددها 4517 حادثا ذهب ضحيتها 883 قتيلا و6438 جريحا.وبين مراد الجويني المكلف بالإعلام في المرصد الوطني لسلامة المرور، في تصريح ل (وات) اليوم الثلاثاء، أن 41ر31 بالمائة من الحوادث تم ارتكابها بسبب السهو وعدم الانتباه، و14ر15 بالمائة بسبب الإفراط في السرعة التي تسببت في قرابة 30 بالمائة من حالات الوفاة إثر حادث مرور.وأضاف أن من الأسباب الأخرى لارتكاب الحوادث، عدم احترام الأولوية وعدم ملازمة اليمين التي تسببت في 66ر11 بالمائة من الحوادث التي أسفرت عن خسارة أرواح بشرية، إلى جانب المداهمة وعبور الطريق والمجاوزة الممنوعة.وتتصدر ولاية تونس قائمة الترتيب، بالنسبة الى الولايات التي سجلت أعلى نسب حوادث وقتلى وجرحى خلال سنة 2020، حيث تم ارتكاب 842 حادثا أي بنسبة 64ر18 بالمائة، ذهب ضحيتها 106 قتلى، تليها ولايات بن عروس ونابل وصفاقس، وتأتي في أسفل الترتيب ولاية توزر على مستوى عدد الحوادث بنسبة 86ر0 بالمائة وولاية قبلي على مستوى عدد القتلى بنسبة 91ر0 بالمائة .وحسب إحصائيات مرصد سلامة المرور، فإن أغلب الحوادث يتم تسجيلها في نهاية الأسبوع (يوم السبت بنسبة 15 فاصل 41 بالمائة)، كما أن 85ر14 بالمائة من الحوادث تم ارتكابها ما بين الساعة العاشرة صباحا ومنتصف النهار، و55ر12 بالمائة منها ما بين الساعتين الرابعة والسادسة مساء.وتتصدر السيارات الخفيفة قائمة الترتيب من حيث ارتكاب الحوادث بنسبة 80ر57 بالمائة، تليها الدراجة النارية بنسبة 62ر39 بالمائة ثم المترجل والشاحنة الخفيفة.ويحتل القطار وآلة الأشغال والمترو الخفيف أسفل الترتيب بنسب لا تتجاوز 5ر0 بالمائة.وتم تسجيل أغلب الحوادث في الشوارع العادية بنسبة 90ر32 بالمائة تليها الأنهج داخل التجمعات السكنية بنسبة تقارب 18 بالمائة، في حين سجلت الطريق السريعة والحزامية النسب الأضعف على التوالي ب 51ر1 بالمائة و80ر0 بالمائة.