انخفاض في عدد حوادث الطرقات وضحاياها خلال سنة 2020

وات -

أكد مراد الجويني المكلف بالإعلام في المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية، أن سنة 2020 شهدت انخفاضا في عدد حوادث المرور وضحاياها مقارنة بالسنتين الماضيتين، مبينا أن الحجر الصحي الشامل كان من بين أهم العوامل التي ساهمت في ذلك.وبين الجويني، في تصريح ل (وات) اليوم الثلاثاء، أن عدد القتلى ضحايا حوادث الطرقات خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 28 ديسمبر 2020 بلغ 883 قتيلا، في حين تم تسجيل 4517 حادثا و 6438 جريحا ، وذلك وفق الإحصائيات التي قام بها المرصد.وأضاف أن عدد الحوادث وضحاياها من جرحى وقتلى سجل انخفاضا خلال السنة الجارية مقارنة بسنتي 2019 و2018 ، حيث تراجع عدد الحوادث بنسبة 76ر23 بالمائة وعدد القتلى بنسبة 41ر22 بالمائة وعدد الجرحى بنسبة 15ر24 بالمائة مقارنة بسنة 2019 .أما مقارنة بسنة 2018 فقد تراجع عدد القتلى جراء حوادث الطرقات ب 92ر25 بالمائة وعدد الجرحى ب 96ر26 بالمائة.وأفاد بأن أعلى نسبة في ارتكاب الحوادث تم تسجيلها في شهر جانفي (31ر12 بالمائة)، حيث تم ارتكاب 556 حادثا ذهب ضحيتها 108 قتلى و760 جريحا ، في حين سجلت أشهر مارس وأفريل وماي وديسمبر أضعف النسب، وخاصة شهر أفريل حيث لم تتجاوز فيه نسبة ارتكاب الحوادث 06ر3 بالمائة ونسبة الجرحى 67ر2 بالمائة ، ليرتفع نسق الحوادث مجددا خلال أشهر الصيف (جوان وجويلية وأوت).وأرجع الجويني انخفاض عدد القتلى خلال الأشهر المذكورة إلى فترة الحجر الصحي التي ساهمت حسب التقديرات في تراجع عدد القتلى ب 137 شخصا، إذا ما تم احتساب المعدل اليومي للقتلى خارج فترة الحجر الصحي والمقدرة ب 75ر2 ، موضحا أنه طيلة فترة الحجر الصحي الشامل (78 يوما)، تم تسجيل 106 قتلى، في حين أنه كان من الممكن تسجيل 215 قتيلا، حسب التقديرات العلمية، إذا لم تمر البلاد بفترة الحجر الصحي.