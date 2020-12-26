   Abdelhalim Hafed - في يوم  

إصابة خفيفة للاعب الزمالك الفرجاني ساسي

Publié le Samedi 26 Decembre 2020 - 16:11 قراءة: 0 د, 18 ث
وات - تعرض الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك المصري لاصابة خفيفة (كدمة خفيفة) خلال تمارين الفريق امس بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر نادي الزمالك كما افاد النادي.
وفضل محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق خروج اللاعب من التدريب ومنحه راحة حرصا على سلامته.
ويستعد الزمالك لملاقاة نادي سموحة يوم الاثنين 28 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة للبطولة المصرية.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 217632



En continu

Toutes les news

السبت 26 ديسمبر 2020 | 11 جمادي الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:44 17:12 14:52 12:27 07:31 05:58
12°
 14° % 62 :الرطــوبة
تونــس 10°
6.7 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
14°-1012°-817°-717°-1015°-9
  • Avoirs en devises
    22941,3

  • (25 dec)
  • Jours d'importation
    160
  •              1 € = 3,30869 DT        1$ =2,71706 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 dec)   2650,8 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة