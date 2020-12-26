إصابة خفيفة للاعب الزمالك الفرجاني ساسي

وات - تعرض الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك المصري لاصابة خفيفة (كدمة خفيفة) خلال تمارين الفريق امس بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر نادي الزمالك كما افاد النادي.
وفضل محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق خروج اللاعب من التدريب ومنحه راحة حرصا على سلامته.
ويستعد الزمالك لملاقاة نادي سموحة يوم الاثنين 28 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة للبطولة المصرية.
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وفضل محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق خروج اللاعب من التدريب ومنحه راحة حرصا على سلامته.
ويستعد الزمالك لملاقاة نادي سموحة يوم الاثنين 28 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة للبطولة المصرية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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