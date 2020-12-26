إصابة خفيفة للاعب الزمالك الفرجاني ساسي

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تعرض الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك المصري لاصابة خفيفة (كدمة خفيفة) خلال تمارين الفريق امس بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر نادي الزمالك كما افاد النادي.وفضل محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق خروج اللاعب من التدريب ومنحه راحة حرصا على سلامته.ويستعد الزمالك لملاقاة نادي سموحة يوم الاثنين 28 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة للبطولة المصرية.