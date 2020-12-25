الكاف: الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري يطالب بالاسراع في توفير مادة "الامونيتر"

وات -

طالب الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف، في بيان أصدره اليوم الجمعة، بتوفير مادة "الامونيتر" في أقرب الآجال نظرا للعوامل المناخية الإيجابية التي رافقت بداية الموسم الفلاحي والتي تستوجب رش هذه المادة في المزارع لتحسين مردوديتها الإنتاجية، وذلك على خلفية ما تم تسجيله من غياب لمستلزمات الإنتاج النباتي في الاسواق، خاصة بالنسبة للزراعات الكبرى.ودعا الاتحاد، وفق نص البيان ذاته، الذي تحصلت (وات) على نسخة منه، المصالح المختصة بوزارة الفلاحة والصيد البحري، بضرورة الإسراع بتوفير الكميات اللازمة والمبرمجة لفائدة الجهة من هذه مادة الامونيتر الزراعي.وفي هذا الصدد، قال رئيس الاتحاد، منير العبيدي، في تصريح لـ(وات)، بأن نسبة التزود من هذه المادة لم تتجاوز حاليا وإلى غاية اليوم الجمعة، 10 بالمائة، مؤكدا على وجوب توفير كل الوسائل اللوجستية لنقلها، خاصة عن طريق الشركه التونسية للسكك الحديدية.وأكد، في ذات السياق، على ضرورة "تحلي كل الأطراف بالروح الوطنية والمسؤولية والتعامل بجدية أكثر لإنجاح الموسم الفلاحي وخاصة موسم الحبوب باعتباره قطاعا استراتيجيا يمس الأمن القومي الغذائي"، على حد تعبيره.