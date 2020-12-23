     

كاس الاتحاد الافريقي - فوز الاتحاد المنستيري على اهلي طرابلس الليبي 2- صفر

Publié le Mercredi 23 Decembre 2020 - 16:21 قراءة: 0 د, 14 ث
وات - فاز الاتحاد المنستيري اليوم بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير على نادي اهلي طرابلس الليبي بنتيجة 2- صفر في ذهاب الدور السادس عشر لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم وسجل للاتحاد المنستيري كل من شافوني ماموني د32 والياس الجلاصي د45 زائد 2 وستدور مباراة الاياب يوم 6 جانفي المقبل بالقاهرة.

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