كاس الاتحاد الافريقي - فوز الاتحاد المنستيري على اهلي طرابلس الليبي 2- صفر

وات - فاز الاتحاد المنستيري اليوم بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير على نادي اهلي طرابلس الليبي بنتيجة 2- صفر في ذهاب الدور السادس عشر لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم وسجل للاتحاد المنستيري كل من شافوني ماموني د32 والياس الجلاصي د45 زائد 2 وستدور مباراة الاياب يوم 6 جانفي المقبل بالقاهرة.
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أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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