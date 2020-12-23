النادي البنزرتي - تعيين العربي الزواوي في خطة مدير رياضي

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كشف النادي البنزرتي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تعيين العربي الزواوي في خطة مدير رياضي.واضاف المصدر ذاته ان العربي الزواوي سيتولى بالتوازي مع ذلك تدريب النادي والإعداد الجيد لمقابلة يوم السبت امام مستقبل سليمان في اطار الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم مشيرا الى ان الهيئة المديرة بصدد دراسة عديد الملفات الفنية الخاصة بتدريب النادي على ان يتم الاعلان عن المدرب الجديد في القريب العاجل.وتولى مختار الطرابلسي الاشراف على النادي البنزرتي في الجولات الثلاث الاولى لسباق البطولة التي تكبد خلالها الفريق ثلاث هزائم متتالية امام النجم الساحلي والملعب التونسي ونجم المتلوي.