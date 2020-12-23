اطلاق مجلس الاعمال التونسي الهندي... لإستقطاب الإستثمارات الهندية نحو تونس ثم مرافقتها نحو القارة الإفريقية

أعلن أنيس الجزيري رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي اليوم 22 ديسمبر 2020 خلال برنامج ايكوماغ على اذاعة أكسبريس عن إطلاق India- Tunisia- Business- council (مجلس الأعمال التونسي الهندي) وكان ذلك على هامش المنتدى الإقتصادي التونسي الهندي.وبين أن هذا المنتدى هو الأول من نوعه وهو يعمل على إستقطاب الإستثمارات الهندية نحو تونس ثم مرافقتها نحو القارة الإفريقية.هذا وأفاد الجزيري أن الهدف أيضا هو تحسين المبادلات التجارية بين تونس والهند وتنويعها. كما أضاف أن التواجد الهندي في إفريقيا كبير وخاصة بأثيوبيا وكينيا وروندا وتنزانيا وأوغندا.وأشار الجزيري أن تونس ستسعى من خلال هذه الشراكة إلى مساعدة الشركات الهندية على دخول أسواق إفريقيا الغربية.هذا وأوضح أن تونس تصدر بقيمة 250 مليون دينار وخاصة المواد الكيميائية نحو الهند فيما تورد بقيمة 500 مليون دينار وخاصة في قطاعات الميكانيك والإلكترونيك والحديد.كما استنكر أنيس الجزيري توقف نشاط الشركة التونسية الهندية المستقرة بقابس منذ أسابيع مشيرا أن صادراتنا نحو الهند تراجعت بحوالي 70%.وبين أنه يجب الرفع من المبادلات التجارية بين تونس والهند والتي تعتبر ضعيفة جدا وخاصة في مجالات الصناعات الصيدلية والتمور وتكنولوجيات الإتصال والصناعات الغذائية والفسفاط والصحة.هذا وأضاف أنيس الجزيري أنه سيقع العمل على استقطاب الإستثمارات الهندية نحو تونس ثم نحو إفريقيا في عدد من القطاعات الإستراتيجية.كما أشار أن تجاوب الهند مع تونس كان كبيرا مضيفا أن موقع تونس الجغرافي وتاريخها في إفريقيا وكفاءاتها شجعت الهند على الدخول في هذه الشراكة.وأوضح رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أن بعثة تتكون من وفد رفيع المستوى من المستثمرين ورجال الأعمال الهنديين ستزور بلادنا يومي 25 و 26 ماي 2021 فيما سيذهب وفد تونس رفيع المستوى إلى الهند لجلب المستثمرين.هذا وبين الجزيري أن مجلس الأعمال التونسي الإفريقي سيقوم بدراسة معمقة على القطاعات المستهدفة التي تتميز فيها الهند ويمكن الإستفادة منها.وقد شهد الاقتصاد الهندي نموا متواصلا خلال السنوات الأخيرة (2.9 تريليون دولار الناتج المحلي في 2019)، مكنه من ان يصبح خامس اقوى اقتصاد في العالم بعد اليابان والمانيا متجاوزة المملكة المتحدة وفرنسا.