السباح العالمي نجيب بلهادي يترشح للقب رجل السنة في العالم في المياه المفتوحة لسنة 2020

وات -

رشحت المنظمة العالمية للسباحة في المياه المفتوحة، التي يوجد مقرها بلوس انجلس (الولايات المتحدة)، السباح العالمي، نجيب بلهادي، للقب رجل السنة في العالم في المياه المفتوحة لسنة 2020، وفق ما أفاد به بلهادي، "وات"، وذلك إثر تلقيه ليلة أمس مراسلة من المنظمة التي اختارته لنيل هذا اللقب.وحسب بلهادي، فان "اختياره جاء نتيجة لفوزه بأطول مسافة بدون معينات في سباحة الطوف حول جزيرة جربة، التي قطع فيها مسافة 155 كلم في وقت 47 ساعة و20 دقيقة و10 ثوان خلال الفترة الممتدة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر من هذه السنة".ويتطلب فوز هذا السباح العالمي تصويتا ومساندة قوية من التونسيين، باعتبار أن نيله هذا الللقب يمثل أيضا تكريما لتونس وإشعاعا لها في المحافل الدولية.وفي هذا الصدد، دعا نجيب بلهادي الى انخراط واسع من ابناء بلده في التصويت، الذي سيفتح عبر رابط الكتروني مع بداية شهر جانفي إلى يوم 31 من نفس الشهر.يذكر أن نجيب بلهادي سبق له وأن تحصل على لقب رجل السنة في عام 2016، وذلك لسحبه أثقل البواخر.