بطولة الرابطة الاولى - الجولة الثالة - النتائج الكاملة

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اسفرت مقابلات الجولة الثالثة للبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي جرت اليوم عن النتائج التالية :في ملعب المهدية مستقبل الرجيش - الاولمبي الباجي صفر/1في ملعب المتلوي النجم المتوي - النادي البنزرتي 1- صفرفي ملعب القيروان - شبيبة القيروان - الملعب التونسي صفر- 4الخميس 17 ديسمبر:في ملعب رادس الترجي الرياضي - اتحاد تطاوين 1- صفرالجمعة 18 ديسمبر:في ملعب سليمان (س14) مستقبل سليمان - النجم الساحلي 2-1السبت في ملعب بن جنات بالمنستير الاتحاد المنستيري - اتحاد بن قردان صفر/ صفرفي ملعب المهيري بصفاقس النادي الصفاقسي - النادي الافريقي 3-0