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بطولة الرابطة الاولى - الجولة الثالة - النتائج الكاملة

Publié le Dimanche 20 Decembre 2020 - 16:39 قراءة: 0 د, 29 ث
وات - اسفرت مقابلات الجولة الثالثة للبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي جرت اليوم عن النتائج التالية :

في ملعب المهدية مستقبل الرجيش - الاولمبي الباجي صفر/1


في ملعب المتلوي النجم المتوي - النادي البنزرتي 1- صفر

في ملعب القيروان - شبيبة القيروان - الملعب التونسي صفر- 4



الخميس 17 ديسمبر:

في ملعب رادس الترجي الرياضي - اتحاد تطاوين 1- صفر


الجمعة 18 ديسمبر:

في ملعب سليمان (س14) مستقبل سليمان - النجم الساحلي 2-1

السبت في ملعب بن جنات بالمنستير الاتحاد المنستيري - اتحاد بن قردان صفر/ صفر

في ملعب المهيري بصفاقس النادي الصفاقسي - النادي الافريقي 3-0

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