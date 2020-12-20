بطولة الرابطة الاولى - الجولة الثالة - النتائج الكاملة

وات - اسفرت مقابلات الجولة الثالثة للبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي جرت اليوم عن النتائج التالية :
في ملعب المهدية مستقبل الرجيش - الاولمبي الباجي صفر/1
في ملعب المتلوي النجم المتوي - النادي البنزرتي 1- صفر
في ملعب القيروان - شبيبة القيروان - الملعب التونسي صفر- 4
الخميس 17 ديسمبر:
في ملعب رادس الترجي الرياضي - اتحاد تطاوين 1- صفر
الجمعة 18 ديسمبر:
في ملعب سليمان (س14) مستقبل سليمان - النجم الساحلي 2-1
السبت في ملعب بن جنات بالمنستير الاتحاد المنستيري - اتحاد بن قردان صفر/ صفر
في ملعب المهيري بصفاقس النادي الصفاقسي - النادي الافريقي 3-0
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في ملعب المهدية مستقبل الرجيش - الاولمبي الباجي صفر/1
في ملعب المتلوي النجم المتوي - النادي البنزرتي 1- صفر
في ملعب القيروان - شبيبة القيروان - الملعب التونسي صفر- 4
الخميس 17 ديسمبر:
في ملعب رادس الترجي الرياضي - اتحاد تطاوين 1- صفر
الجمعة 18 ديسمبر:
في ملعب سليمان (س14) مستقبل سليمان - النجم الساحلي 2-1
السبت في ملعب بن جنات بالمنستير الاتحاد المنستيري - اتحاد بن قردان صفر/ صفر
في ملعب المهيري بصفاقس النادي الصفاقسي - النادي الافريقي 3-0
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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