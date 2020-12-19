وزارة التربية تطلق مبادرة وطنية من أجل العناية بالمؤسسات التربوية وإسنادها

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ستطلق وزارة التربية مبادرة وطنية من أجل العناية بالمؤسسات التربوية وإسنادها، وفق ما أعلن عنه، اليوم السبت، مدير عام الدراسات والتخطيط ونظم المعلومات بوزارة التربية بوزيد النصيري.وأوضح النصيري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه من المبرمج أن تشرع وزارة التربية خلال عطلة الشتاء المدرسية في تطبيق هذه المبادرة الوطنية الرامية إلى العناية بنظافة وجمالية المؤسسات التربوية من خلال تعزيز تدخلات العناية بنظافة البيئة وجمالية المدارس والتوجه نحو جعلها من الأنشطة التي تنتظم بصفة دورية.كما تقوم هذه المبادرة على توجيه الدعوة المفتوحة الى كل قوى الإسناد المجتمعية لمعاضدة مجهودات وزارة التربية في مجال تجهيز المؤسسات التربوية وتهيئتها سواء كان ذلك عبر مساعدات عينية أو مادية.ولفت النصيري الى أن وزارة التربية تدعو منظوريها وتلاميذها وأوليائهم وجميع المواطنين وجمعيات المجتمع المدني والجالية التونسية بالخارج والقطاع الخاص الى المشاركة في هذه المبادرة الوطنية ودعمها، مشددا على أن الانخراط في مثل هذه المبادرات الوطنية من شأنه أن يعزز لدى الناشئة روح الانتماء إلى المدرسة والاعتزاز بها.