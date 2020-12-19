وزير التجهيز يترأس الدورة 37 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

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يترأس وزير التجهيز والاسكان والبنية التحتية، كمال الدوخ، أشغال الدورة 37 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب المزمع تنظيمه، يوم الاثنين 21 ديسمبر 2020، في تونس ببادرة من جامعة الدول العربي.وسيناقش وزراء الاسكان العرب، خلال الدورة 37 للمجلس، عددا من المحاور قسمت الى اربعة بنود من ضمنها مؤتمر الإسكان العربى والاحتفال بيوم الإسكان العربى وجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.وسيتابعون، كذلك، تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية والخطة التنفيذية الاستراتيجية العربية للاسكان والتنمية الحضرية والمستجدات بشأن الموقع الإلكتروني للمجلس لتفعيل أهدافه.ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة، أيضا، تدارس التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية علاوة على اساليب التمويل العقاري وتبادل المعلومات بين الدول العربية حول المشاريع الرائدة في الاسكان.ويشمل تحديد موعد ومكان انعقاد الدورة 38 للمجلس وما يسبقها من اجتماعات وزارية وفنية.يذكر ان الدورة 36 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب كانت قد انتظمت في أكتوبر 2019، بدبي (الامارات العربية المتحدة).وستحتضن تونس، يومي 22 و23 ديسمبر 2020، الدورة السادسة لمؤتمر الاسكان العربي حول سياسات واستراتيجيات تطوير المناطق العشوائية والحد من انتشارها".