الرابطة الاولى - مستقبل سليمان يلحق بالنجم الساحلي خسارته الاولى

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الحق مستقبل سليمان بضيفه النجم الساحلي خسارته الاول خلال هذا الموسم بعدما تغلب عليه 2-صفر في المباراة التي اقيمت بينهما يوم الجمعة لحساب الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.وبادر النجم الساحلي بافتتاح التسجيل عن طريق الايفواري سليمان كوليبالي في الدقيقة 58 قبل ان يقلب مستقبل سليمان الطاولة على منافسه بهدفين بامضاء حمزة اللطيفي (73) وعزيز الشتيوي (80) ليحقق فريق الضاحية الجنوبية فوزه الاول خلال بطولة هذا الموسم بعد تعادل وهزيمة.وتجمد رصيد النجم الساحلي عند 6 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف الترجي الرياضي المتصدر وحامل اللقب بينما رفع مستقبل سليمان رصيده الى 4 نقاط وسط كوكبة من الاندية الاخرى قبل اكتمال مباريات هذه الجولة.