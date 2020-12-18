الرابطة الاولى - مستقبل سليمان يلحق بالنجم الساحلي خسارته الاولى

وات - الحق مستقبل سليمان بضيفه النجم الساحلي خسارته الاول خلال هذا الموسم بعدما تغلب عليه 2-صفر في المباراة التي اقيمت بينهما يوم الجمعة لحساب الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وبادر النجم الساحلي بافتتاح التسجيل عن طريق الايفواري سليمان كوليبالي في الدقيقة 58 قبل ان يقلب مستقبل سليمان الطاولة على منافسه بهدفين بامضاء حمزة اللطيفي (73) وعزيز الشتيوي (80) ليحقق فريق الضاحية الجنوبية فوزه الاول خلال بطولة هذا الموسم بعد تعادل وهزيمة.
وتجمد رصيد النجم الساحلي عند 6 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف الترجي الرياضي المتصدر وحامل اللقب بينما رفع مستقبل سليمان رصيده الى 4 نقاط وسط كوكبة من الاندية الاخرى قبل اكتمال مباريات هذه الجولة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وبادر النجم الساحلي بافتتاح التسجيل عن طريق الايفواري سليمان كوليبالي في الدقيقة 58 قبل ان يقلب مستقبل سليمان الطاولة على منافسه بهدفين بامضاء حمزة اللطيفي (73) وعزيز الشتيوي (80) ليحقق فريق الضاحية الجنوبية فوزه الاول خلال بطولة هذا الموسم بعد تعادل وهزيمة.
وتجمد رصيد النجم الساحلي عند 6 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف الترجي الرياضي المتصدر وحامل اللقب بينما رفع مستقبل سليمان رصيده الى 4 نقاط وسط كوكبة من الاندية الاخرى قبل اكتمال مباريات هذه الجولة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 217161