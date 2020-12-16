إنقاذ 51 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية بعد تعطل قاربهم في سواحل صفاقس (وزارة الدفاع)

وات - أنقذت وحدات جيش البحر والحرس البحري في عملية مشتركة، ليلة أمس الثلاثاء، 51 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة، كانوا على متن قارب معطب بالموقع شرق سيدي منصور بصفاقس على بعد ميلين.
وأوردت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم الاربعاء، أن المهاجرين أفادوا بأنهم أبحروا من سواحل سيدي منصور لاجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه السواحل الإيطالية، مضيفة أنهم تم التوجه بهم إلى ميناء الصيد البحري بصفاقس فجر اليوم، وتسليمهم إلى الحرس الوطني لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.
وأشارت الوزارة في بلاغها إلى أن الوحدات انتشلت جثة بنفس الموقع.
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وأوردت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم الاربعاء، أن المهاجرين أفادوا بأنهم أبحروا من سواحل سيدي منصور لاجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه السواحل الإيطالية، مضيفة أنهم تم التوجه بهم إلى ميناء الصيد البحري بصفاقس فجر اليوم، وتسليمهم إلى الحرس الوطني لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.
وأشارت الوزارة في بلاغها إلى أن الوحدات انتشلت جثة بنفس الموقع.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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