تسليم جائزة أفضل شريط وثائقي حول العلاقات بين تونس ومنظمة العمل الدولية للمخرج يسري منوبي

وات -

سلم وزير الشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، جائزة افضل فيلم وثائقي حول تاريخ علاقات التعاون بين تونس ومنظمة العمل الدولية للمخرج التونسي الشاب يسري منوبي.وشارك في حفل تسليم الجائزة كل من ممثل منظمة العمل الدولية دافيد أنديرون والأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خليل الغرياني وعدد من اطارات الوزارة.وتسلمت عائلة، المخرج المتواجد بالخارج، الجائزة وتتمثل في معدات تقنية للتصوير والمونتاج بقيمة تناهز 25 ألف دينار.وقال المخرج التونسي ناصر القطاري أحد أعضاء لجنة التحكيم إن الشريط الوثائقي استجاب إلى المعايير الفنية وشروط التوثيق.ودامت مدة عرض الفيلم 17 دقيقة حاول خلالها المخرج تقديم لمحة تاريخية عن منظمة العمل الدولية التي تحتفل بمأوية تأسيسها عبر توثيق شهادات وزير الشرون الاجتماعية محمد الطرابلسي وعضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف، خليل الغرياني والأمين العام المساعد لاتحاد الشغل كمال سعد.وعرض الشريط الوثائقي جملة من المشاهد الأرشيفية لاجتماعات منظمة العمل الدولية، موثقا عديد المشاريع الوطنية في عديد المجالات وفي مختلف مناطق البلاد والتي تم تمويلها سواء عن طريق منظمة العمل الدولية أو عن طريق تمويلات أجنبية أخرى كانت منظمة العمل الدولية وراء استقطابها.وقال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي لـ(وات) إن الشريط يوثق بشكل شامل العلاقة التاريخية التي جمعت بين تونس ومنظمة العمل الدولية قبل الاستقلال من خلال دفاعها عن حقوق العمال التونسيين، فضلا عن جهودها في دعم الانتقال الديمقراطي ومأسسة الحوار الاجتماعي والمساهمة في التنمية.وأشاد الوزير بجهود منظمة العمل الدولية في معاضدة جهود الدولة لدفع التنمية في تونس، مشيرا إلى أن حجم المشاريع التنموية التي تساهم منظمة العمل الدولية في إنجازها في تونس يناهز عن 60 مليون دولار أمريكي من بينها 15 مشروعا بصدد الإنجاز حاليا في مختلف المجالات.وتندرج هذه المشاريع في مجال العمل اللائق سواء المتلعق بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية أو التغطية الاجتماعية أو بمقاومة تشغيل الأطفال أو بمجال الهجرة أو بمأسسة الحوار الاجتماعي بين مختلف الشركاء الاجتماعيين، بحسب ما ذكره وزير الشؤون الاجتماعية.وشرعت منظمة العمل الدولية، وهي من أقدم الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة، في الاحتفال بمأوية تأسيسها منذ العام الماضي.وعقدت طوال هذه الذكرى فعاليات متعددة حول العالم لتسليط الضوء على إنجازات المنظمة والدور الذي تلعبه في حياة جميع الأفراد.