قفصة: المستشفى المحلّي بالسند يتسّلم معدّات وقائية وتجهيزات طبّية لمكافحة فيروس "كورونا"

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تسلّم المستشفى المحلّي بالسند من ولاية قفصة، اليوم الثلاثاء، دفعة من المعدّات الوقائية والتجهيزات الطبية في إطار معاضدة جهود الاطار الطبي وشبه الطبّي العامل بالمستشفى على مكافحة فيروس "كورونا".وقال رئيس جمعية الشبّان الفلاّحين بالسند، صفوان سندي، أنّ هذه الجمعية سلّمت مستشفى المنطقة دفعة من معدّات الوقاية من فيروس "كورونا" وتجهيزات طبية تساعد على التكفّل بمرضى الفيروس بالمستشفى، وهي هبة تقدّر قيمتها بـ 60 ألف دينار تحصّلت عليها هذه الجمعية من صندوق "التنمية للجميع سنة 2020" المموّل من سفارة جمهورية ألمانيا الإتحادية بتونس.ويندرج تسليم هذه المعدّات الوقائية والتجهزات الطبّية ضمن مشروع أطلقته جمعية الشبّان الفلاحين بالسند تحت عنوان "مشروع توحيد جهود الطاقم الطبي بمستشفى السند ضد كوفيد19"، وموّلته سفارة ألمانيا بتونس.وتتمثلّ هذه المعدّات، حسب نفس المصدر، في معدّات للوقاية الشخصية لحماية الطاقم الطبي وشبه الطبّي بمستشفى السند من وباء كورونا مثل الاقنعة، والقفازات، والألبسة الواقية، ومواد التعقيم، بالاضافة إلى تجهيزات طبّية من أجهزة تنفّس، وأسرّة طبّية، وآلات قيس الحرارة، وأجهزة تخطيط القل .ويبلغ حاليا عدد الاشخاص الحاملين لفيروس "كورونا" بمعتمدية السند 16 شخصا، كما تُوفّي بها منذ بدء إنتشار هذا الفيروس 7 أشخاص جرّاء إصابتهم بالوباء.