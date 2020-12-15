الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

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توزر: تسجيل حالتي وفاة و35 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

بنزرت: تسجيل إصابة 64 شخصا بفيروس "كورونا" المستجد خلال ستة ايام

قابس: حالة وفاة و49 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

مدنين: تسجيل رقم قياسي جديد في الاصابات بفيروس "كورونا" بعدد 77 اصابة جديدة و3 وفايات



القصرين: ارتفاع حصيلة الإصابات بوباء "كورونا" الى 3048 إصابة والوفيات الى 138 وفاة

باجة: اكتشاف 3 حالات اصابة بفيروس "كورونا" مجمعة باحد اقسام مؤسسة جامعية وانطلاق حملة تقصي فى صفوف مخالطي المرضى

سجلت ولاية توزر خلال الساعات الماضية حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع اجمالي الوفيات الى 42 حالة منذ بداية الجائحة، وفق ما ذكره رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني.كما صدرت مساء امس الاثنين نتائج 115 تحليلا مخبريا كشف عن تسجيل 35 إصابة جديدة ليرتفع اجمالي الإصابات بالفيروس في الجهة الى 2270 إصابة، وتوزعت الإصابات الجديدة الى 30 في توزر و04 اصابات في دقاش واصابة واحدة في حامة الجريد.وبين ذات المصدر ان الوضع الوبائي تميز ب"انخفاض عدد الإصابات"، واشار الى أنه يتم حاليا إيواء 4 مصابين في قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي بتوزر، و06 اخرين في أقسام "الكوفيد 19" بالمستشفى الجهوي والمستشفيات المحلية.سجلت الجهة الصحية بولاية بنزرت خلال الفترة المتراوحة بين يوم 09 و14 ديسمبر الجاري إصابة 64 شخصا بفيروس "كورونا" المستجد، وفق ما افاد به المدير الجهوي للصحة جمال الدين السعيداني (وات).وأضاف السعيداني انه تم في المقابل تسجيل تعافي 59 شخصا من الفيروس خلال ذات الفترة، بينما بلغ عدد الوفيات خلال نفس الفترة 7 اشخاص، وبين ان العدد الإجمالي للأشخاص الذين أصيبوا بالجائحة الفيروسية بلغ 3521 شخصا تعافى منهم 3129 شخصا وتوفي 181 شخصا معدل أعمارهم 65 سنة في حين بات عدد الأشخاص الذين يحملون الفيروس ممن خضعوا للاختبارات 212 شخصا .وبين المصدر ذاته ان معتمدية بنزرت الشمالية لازالت في مقدمة المعتمديات من حيث عدد الإصابات بالفيروس بتسجيل 1160 حالة و31 حالة وفاة، وتلتها معتمدية منزل بورقيبة بتسجيل اصابة 456 شخصا ووفاة 25 شخصا، ومعتمدية ماطر بتسجيل إصابة 305 اشخاص ووفاة 30 شخصا ومعتمدية جرزونة بتسجيل إصابة 194 شخصا ووفاة 11 شخصا، ومعتمدية منزل جميل بتسجيل إصابة 180 شخصا ووفاة 6 اشخاص من جهة أخرى، اكد المدير الجهوي للصحة ببنزرت عودة نشاط المخبر الجهوي لتحاليل الفيروس بمستشفى منزل بورقيبة بالتوازي مع تقدم اشغال تركيز قسم الإنعاش بذات المستشفى المنجز بالتعاون مع المنظمة الشغيلة ببنزرت ودعم الاطار البشري لذات المستشفى بطبيبة انعاش وطبيب جراحة عامة .أفاد منسّق خلية اليقظة الصحيّة بالادارة الجهوية للصحة بقابس، حسين جبران، اليوم الثلاثاء، بأنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" بالحامة، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات بالفيروس في الجهة الى 105 حالات.وبيّن جبران، في تصريح لـ(وات)، انه تم كذلك تسجيل 49 إصابة بالفيروس وذلك بعد إخضاع 133 عينة للتحليل، ليبلغ إجمالي المصابين بالفيروس 3814 مصابا، تعافى من بينهم 3276 شخصا.وتوزعت الاصابات الجديدة المسجلة، الى 17 اصابة بقابس الجنوبية، و13 اصابة بقابس المدينة، و11 اصابة بالحامة، و04 اصابات بمارث، واصابتين (02) بكل من مطماطة الجديدة وقابس الغربية.ويقدر عدد الحالات النشيطة الحاملة للفيروس بالجهة، حاليا، بـ537 حالة، من بينها 172 حالة بقابس الجنوبية، و107 حالة بقابس المدينة، و87 حالة بالحامة، و79 بمارث.اعتبر مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز (وات) ان الوضع الوبائي بالجهة "حرج ودقيق"، امام ارتفاع عدد الاصابات بفيروس "كورونا" المستجد وارتفاع حالات الوفايات الناجمة عن هذا الفيروس يوميا، حيث سجلت الجهة رقما قياسيا في الاصابات خلال ال24 ساعة الماضية بعدد 77 اصابة جديدة (منها اصابة وافدة من ليبيا)، الى جانب تسجيل 3 وفايات وفعت العدد الجملي لضحايا الفيروس الى 104 حالات وفاة.وشملت الاصابات الجديدة 9 تلاميذ، مما رفع الاصابات في صفوف التلاميذ الى 110 تلاميذ، مع اصابة عون صحة ليصل عددهم الجملي في قطاع الصحة الى 105 اصابات، واصابة عوني امن ما جعل العدد الجملي للاصابات في السلك الامني تصل الى 48 اصابة، وبذلك تطور عدد الاصابات الجملية بالفيروس كورونا منذ ظهوره الى 2361 اصابة.وتوزعت الاصابات الجديدة جغرافيا بعدد يعتبر الاعلى في هذه الموجة الثانية من انتشار الفيروس حيث تم تسجيل 26 اصابة بجربة حومة السوق، و23 اصابة ببن قردان، فيما توزعت بقية الاصابات بين 14 اصابة بجرجيس، و6 اصابات بمدنين الجنوبية، و4 اصابات بمدنين الشمالية، و3 اصابات مجمعة بجربة ميدون .وجاءت هذه النتائج من بين 475 عينة، فيما لم تجهز بعد 100 عينة لاسباب لوجستية وخاصة بمعتمديات بني خداش وسيدي مخلوف ومدنين، ما قد يجعل عدد الاصابات مرتفعا اكثر وفق ذات المصدر.ووردت من بين نتائج العينات 41 حالة شفاء ارتفع بها العدد الجملي لحالات الشفاء الى 1789 حالة شفاء، وتتوزع الحالات الجديدة منها بين 11 حالة شفاء ببن قردان، و10 حالات بمدنين الجنوبية، و9 حالات شفاء بميدون و4 حالات بكل من حومة السوق ومدنين الشمالية، وحالتي شفاء باجيم وحالة شفاء ببني خداش.وبين العنز انه يتواصل بمعبر راس جدير اعتماد وحدة تحليل متطورة للتقصي عن "كوفيد 19" تم تركيزها منذ اعادة فتح المعبر من بين 3 وحدات تلقتها وزارة الصحة من كوريا، واحدة بمطار قرطاج الدولي والاخرى بمعبر ملولة، واشار الى ان هذه الوحدة ذات درجة عالية من الوقاية والحماية ونتائجها ثابتة حيث مكنت في اليوم الواحد من معالجة بين 15 و20 عينة.واوضح انها تساهم في سرعة اتخاذ القرار وفي التعاطي بالخصوص مع سائقي الشاحنات التجارية التي تصل المعبر احيانا بعد ان تقضي فترة من الانتظار بتحاليل تجاوزت مدة الصلوحية، لذلك يتم اعادة اخذ عينات لهم عبر هذا المخبر.بلغت حصيلة الإصابات جراء وباء "كورونا" بالجهة الصحية القصرين منذ بدء الجائحة إلى حدود اليوم الثلاثاء، 3048 إصابة وذلك بعد رصد 45 إصابة جديدة مساء أمس عقب صدور نتائج تحاليل 138 عينة تم تحليلها بالمخبر المرجعي بالمستشفى الجهوي بالقصرين والمخبرين الخاصين بالجهة.وسجلت الجهة، مساء أمس ايضا، حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بالجهة منذ بدء الجائحة الى حدود اليوم الى 138 حالة وفاة، وفق المدير الجهوي للصحة، عبد الغني الشعباني .وأكد الشعباني في تصريح ل(وات)، أن الوضع الوبائي بالجهة لايزال "خطيرا" وأن طاقة استيعاب قسم الإنعاش في المستشفى الجهوي بالقصرين بلغت أمس أقصاها، مما إضطر المصالح الصحية الى تحويل مريضة الى قسم انعاش اخر بأحد المستشفيات الجامعية.وجدد المسؤول الجهوي بالمناسبة، دعوته الى كافة المواطنين بضرورة التحلي بالمسؤولية والتقيد بمقتضيات البروتوكول الصحي والإجراءات الوقائية وعدم التراخي للحد من إنتشار الوباء .ودعا، كذلك ممثلي المجتمع المدني الى المساهمة في تحسيس وتوعية المواطنين بخطورة الوضع الوبائي وبضرورة التزامهم بقواعد حفظ الصحة ولبس الكمامة والحرص على التباعد الجسدي.تم وقف الدروس باحد اقسام مؤسسة جامعية بمدينة باجة بعد اكتشاف 3 اصابات مجمعة بنفس القسم بفيروس "كورونا المستجد، حيث اكد مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية ناجي العطواني ل(وات) ان حملة مكثفة للتقصي انطلقت اليوم الثلاثاء لفائدة مخالطى المصابين سواء بالمؤسسة الجامعية او فى المبيت الذى يقطنون فيه، مستبعدا امكانية اجراء تحاليل لكل رواد المؤسسة التى تضم 450 طالبا.من جهة اخرى، تم تسجيل 24 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" بالولاية، منها 11 اصابة بتبرسق و5 اصابات بباجة، و5 اصابات بنفزة، و3 اصابات بمجاز الباب، ليصل العدد الجملي للاصابات الى 2526 حالة ووصل عدد الحالات التى تماثلت للشفاء بالجهة الى 2160 حالة شفاء، بنسبة وصلت الى 85 فاصل 51 بالمائة، علما وان عدد ضحايا الفيروس بلغ بالولاية 73 ضحية شريفة