وزير العدل يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي بتونس

باب نات - استقبل وزير العدل محمد بوستة صباح اليوم سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو، وقد مثل اللقاء مناسبة للتأكيد على أهمية مسار الشراكة القائم بين وزارة العدل والشريك الأوروبي والذي جسمته عديد المشاريع التي انتهى إنجازها أو جاري تنفيذها لتطوير البنية التحتية في عدد من المحاكم والوحدات السجنية، إلى جانب العمل على دعم تطوير القضاء التجاري في إطار تحسين مناخ الاستثمار ومزيد تشجيع المستثمرين على الإقبال على بعث المشاريع في تونس.



وقد أكد وزير العدل من جانبه على أهمية الدعم الذي تلقاه كل من المنظومة القضائية و المنظومة السجنية والإصلاحية من الاتحاد الأوروبي على امتداد السنوات التي تلت ثورة 2011. مشددا على ضرورة مواصلة برامج التعاون بما من شأنه أن يعزز فرص الارتقاء بواقع المنظومة القضائية ويحسن من مستوى أدائها،

ومن جهته أشاد سفير الاتحاد الأوروبي بمستوى التعاون القائم بين تونس و الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات والميادين، مؤكدا العزم على مواصلة تعزيزه وتوسيع أفقه، اعتبارا للمكانة المتميزة للبلاد التونسية و عراقة الروابط التي تربطها بمحيطها .



