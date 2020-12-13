الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 13 ديسمبر 2020

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القصرين: إرتفاع عدد ضحايا جائحة "كورونا" إلى 135 حالة وفاة وعدد الاصابات الى 3046 اصابة

اريانة: تسجيل 11 اصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد بمنطقة النصر

مدنين: تسجيل حالة وفاة و61 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

إرتفع عدد ضحايا جائحة "كورونا" بولاية القصرين إلى 135 حالة وفاة، عقب رصد حالتي وفاة جديدتين بالجهة مساء أمس السبت.كماإرتفع بدوره عدد المصابين بالفيروس منذ بدء الجائحة إلى 3046 اصابة، بعد رصد 18 اصابة جديدة بالوباء، مساء امس السبت، على اثر صدور نتائج تحاليل 88 عينة، وفق المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني.وبين الشعباني في تصريح ل(وات) أن الوضع الوبائي بالجهة "لا يزال خطيرا"، وأكد وذلك بسبب "حالة التراخي والإستهتار المعتمدة من قبل عدد كبير من المواطنيين"، وشدد على ضرورة التحلي بالمسؤولية والتقيد بمقتضيات البرتوكول الصحي والإجراءات الوقائية للحد من إنتشار الوباء.اكد رئيس الدائرة البلدية بالنصر التابعة لبلدية اريانة جليدي جبران تسجيل 11 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد من جملة 102 تحاليل سريعة تم اجراؤها امس السبت بالتنسيق مع الادارة الجهوية للصحة في اطار حملة التقصي عن الفيروس بمختلف مناطق ولاية اريانة.وافاد جبران اليوم الاحد (وات) انه سيقع "اقرار حملة ثانية بمنطقة النصر للتقصي عن فيروس كورونا المستجد بعد النتائج التي تم تسجيلها خلال الحملة الاولى على مستوى الاصابات التي تعد مرتفعة نوعا ما" حسب تعبيره.وقال ان بلدية اريانة "ماضية قدما في مجال توعية المتساكنين باهمية التوقي من فيروس كورونا المستجد باعتماد وسائل الوقاية المعمول بها وفق البروتوكولات الصحية من ذلك التباعد الجسدي وارتداء الكمامة وغسل اليدين"، واكد اهمية "تضافر كل الجهود من مجالس بلدية ومكونات المجتمع المدني والمواطنين للحد من انتشار الوباء والتخفيف من معاناة المصابين عبر تمكينهم من اليات التحسيس والتوعية والتوجيه" يشار الى انه تم بولاية اريانة الى غاية يوم 10 ديسمبر الجاري تسجيل نحو 3912 اصابة مؤكدة بالفيروس منها 3837 اصابة محلية و75 اصابة مستوردة منذ انتشار الجائحة توزعت بين جنس الاناث ب2065 اصابة والذكور ب1847 اصابة، في حين بلغ اجمالي حالات الشفاء التام بالجهة 3318 حالة شفاء وحالات الوفاة 176 حالة.توفي رجل يبلغ من العمر 81 عاما ليكون حالة الوفاة عدد 101 بسبب فيروس "كورونا" المستجد بولاية مدنين منذ ظهور الجائحة، وارتفعت الى جانب ذلك الاصابات بالفيروس الى 2272 اصابة، بتسجيل 62 اصابة جديدة (من بينها اصابة وافدة من ليبيا)، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.وارتفعت اصابات القطاع الصحي الى 104 اصابات بتسجيل 5 اصابات جديدة لاعوان الصحة بعدد من المؤسسات الصحية بالولاية، فيما ارتفع عدد اصابات الاطارات التربوية الى 51 اصابة منها اصابة واحدة في الاصابات الجديدة وتوزعت الاصابات حسب معتمديات الجهة الى 36 اصابة بين معتمديتي مدنين الشمالية والجنوبية وسجلت 9 اصابات في كل من بن قردان وحومة السوق، و8 اصابات بسيدي مخلوف، و6 اصابات بجرجيس و3 اصابات بميدون.وتطورت من جهة اخرى حالات الشفاء الى 1719 حالة منذ ظهور الجائحة، منها 45 حالة شفاء جديدة تم تاكيدها في نتائج 310 عينات وردت عن مخابر الجهة خلال ال24 ساعة الماضية، وتوزعت بين 14 حالة شفاء بجرجيس، و10 حالات ببن قردان و8 حالات شفاء بمدنين الجنوبية و7 حالات بمدنين الشمالية و3 حالات بجربة حومة السوق وحالتي شفاء ببني خداش وحالة واحدة بجربة اجيم.