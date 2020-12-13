ثنائية نعيم السليتي تقود الاتفاق الى الفوز على ضمك في البطولة السعودية

وات -

قاد لاعب الوسط الدولي التونسي نعيم السيلتي فريقه الاتفاق الى الفوز على ضيفه ضمك 4-2 بتسجيله ثنائية في المباراة التي اقيمت يوم السبت في اطار الجولة الثامنة للبطولة السعودية لكرة القدم.ومنح السليتي الاتفاق الاسبقية بهدفين نظيفين في ظرف دقيقتين 37 و39 رافعا رصيده الى 4 اهداف في بطولة هذا الموسم قبل ان يضيف محمد مرزوق الكويكبي وحامد الغامدي هدفين اخرين في الدقيقتين 79 و85.وسجل هدفي ضمك الارجنتيني ايميليو زيلايا في الدقيقتين 45 من ركلة جزاء و90.وقفز الاتفاق الى المركز العاشر ب11 نقطة بينما توقف رصيد ضمك عند 4 نقاط في المركز الاخير.وكان السليتي انضم الى الاتفاق في اوت 2019 قادما من ديجون الفرنسي.