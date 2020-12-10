الرابطة 1/ مباراة مؤجلة من الجولة 1 : فوز النادي الصفاقسي على الاتحاد المنستيري 2-1

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فاز النادي الرياضي الصفاقسي مساء اليوم الخميس على الاتحاد المنستيري بنتيجة 2-1 في مباراة مؤجلة من الجولة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في ملعب الطيب المهيري .ومنح الحكم نعيم حسني ثلاث ضربات جزاء سجل منها فراس شواط للصفاقسي في د14 و 65 في المقابل سجل الياس الجلاصي هدف الاتحاد الوحيد في د 58.وبفضل هذا الانتصار يحتل فريق عاصمة الجنوب المركز الاول ب 3 نقاط صحبة مستقبل الرجيش والنجم الساحلي في حين يحتل المنستير المركز الاخير بصفر من النقاط.وكان حامل اللقب الترجي الرياضي التونسي اكتفى بالتعادل 2/2 امام ضيفه مستقبل سليمان في الجولة الافتتاحية للبطولة يوم الاحد الماضي بملعب حمادي العقربي برادس .افتتح فريق باب سويقة النتيجة عن طريق الليبي الدولي حمدو الهوني د7 وسجل له الايفواري كوليبالي هدف التعادل قبل نهاية اللقاء د84.وكان الفريق الضيف سجل هدف التعادل بواسطة باسكال دوروغدور في د62 واضاف الثاني مباشرة في د69 عن طريق الياس البريني .وفي وقت سابق كان النجم الساحلي تفوق على مضيفه النادي البنزرتي 2-1 . افتتح فريق جوهرة الساحل النتيجة عن طريق علي صوما د10 وعدل البنزرتي بفضل هدف لاعبه مهاب عوينة د38. وفي د63 سجل اللاعب ايمن الصفاقسي هدف انتصار النجم الساحلي (2-1) .وفاز المستقبل الرياضي بالرجيش ضيف الرابطة الاولى على اتحاد تطاوين 2-صفر من هدفي نضال بن سالم د69 و وسيم صيود د80.وتعادل نجم المتلوي مع اتحاد بن قردان دون اهداف كما انتهى لقاء الملعب التونسي والاولمبي الباجي بالتعادل 2/2.سجل لفريق البقلاوة بلال ايت مبارك د33 من ضربة جزاء واضاف زميله حسن المسعدي الهدف الثاني من ضربة جزاء في د 90 زائد 4.وسجل للاولمبي الباجي ضيف الرابطة المحترفة الاولى كل من اسامة السهيلي د68 (ض ج ) وحسين بن يحي د83.وسيتم تعيين مباراة النادي الافريقي ومنافسه في وقت لاحق .