توزر: تواصل حملات تقصي فيروس "كورونا" بواسطة التحاليل السريعة

وات -

تواصل المصالح الصحية في ولاية توزر حملات تقصي فيروس "كورونا" عبر القيام بالتحاليل السريعة في الأسواق الأسبوعية، حيث توجه الفريق المخصص لرفع العينات صباح اليوم الخميس الى السوق الأسبوعية بنفطة في ثاني أيام الحملة التي انطلقت أمس الأربعاء في السوق الأسبوعية بدقاش.وبحسب ما أفاد به وات رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة، فؤاد براني، فقد كشفت التحاليل السريعة المنجزة في دقاش عن إصابة 47 شخصا من بين 97 عينة رفعت أي ما يعادل نسبة إصابة في حدود 50 بالمائة من الأشخاص الحاملين لأعراض الفيروس وهو ما يعدّ مؤشرا خطيرا، وفق تأكيده.وسيتم تقييم هذه الحملة في جلسة خلية "كوفيد 19" المبرمجة ليوم غد الجمعة، ومن المنتظر أن يتم طلب ألف تحليل إضافي الى جانب الالف تحليل المبرمج للحملة في جزئها الأول، حيث ستتواصل عمليات التقصي عبر التحاليل السريعة الاحد في السوق الأسبوعية بتوزر والاثنين في السوق الأسبوعية بحامة الجريد.وبين، في ما يتعلق بمتابعة الوضع الوبائي في الجهة، أن حالات الإصابة بالفيروس ارتفعت الى 1753 إصابة منذ بداية الجائحة من بينها 1499 حالة تعافي وذلك بعد ورود نتائج 88 تحليل مخبري كشف عن تسجيل 35 اصابة موزعة الى 14 في توزر، و10 في دقاش، و6 في نفطة، و4 في تمغزة، واصابة واحدة في حامة الجريد.هذا وبلغ اجمالي الوفيات بسبب الإصابة بفيروس "كورونا" في ولاية توزر31 حالة وفاة، ويتم حاليا إيواء 5 من بين حاملي الفيروس في قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي بتوزر، و9 في أقسام الكوفيد بالمستشفى الجهوي والمستشفيات المحلية بنفطة ودقاش.